Зеленский назвал страну, где может состояться встреча с Путиным для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ватикан открыт для встречи лидеров стран на своей территории, чтобы завершить войну. По словам президента, только Россия во главе с Владимиром Путиным отвергает мирные предложения.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

9 июля Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Львом XIV и поблагодарил лидера Католической церкви за поддержку и каждую молитву ради мира в Украине. По словам Зеленского, именно Ватикан может стать местом встречи лидеров, где будет достигнуто окончание войны в Украине, однако российский диктатор Владимир Путин не принимает инициативу по достижению мира.

"Остается открытым и абсолютно возможным предложение встреч на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь стабильного, длительного и настоящего мира. Пока только Москва отвергает это предложение, как и все другие мирные предложения", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина и дальше будет наращивать глобальную солидарность, чтобы дипломатия могла сработать для завершения войны в Украине.

Президент поблагодарил Папу Римского за поддержку похищенных Россией детей и усилия в их возвращении в Украину. Кроме того, Зеленский пригласил Льва XIV посетить Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Папа Римский Лев XIV отреагировал на массированные атаки России по Украине.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского назвали "лекарство от российского терроризма", которое может остановить Путина. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал рецепт остановки войны в Украине через давление на РФ и помощи Киеву.