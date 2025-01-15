Зеленский назвал, сколько военных в ВСУ, и почему россияне имеют преимущество на фронте

Более 600 тысяч солдат РФ сейчас на территории Украины, а количество ВСУ — 880 тысяч . Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьером Польши Дональдом Туском.

Владимир Зеленский и Дональд Туск

Однако глава государства отметил, что россияне преобладают на фронте.

" ВСУ защищают всю территорию, а российские войска сосредоточены на некоторых направлениях, поэтому у врага есть преимущество в количестве ", — отметил Зеленский.









Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, где у него была запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском. Во время пресс-конференции Зеленский рассказал о подготовке ко встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.

По словам украинского президента, встреча состоится после инаугурации Трампа, переговоры уже готовятся, однако о точной дате говорить пока рано. Владимир Зеленский коротко очертил вопросы, которые планирует обсудить с Трампом.

“Будем проговаривать ключевые вопросы. Подробно в них идти сейчас не буду, рано, но самое главное для нас вы знаете. Мы хотим закончить эту войну, но не просто однажды, а хотим закончить справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что Россия не вернется с войной снова против Украины. И нам нужны сильные гарантии безопасности. На сегодняшний день для нас стратегически гарантиями безопасности являются и членство в Европейском Союзе, и будущее членство в НАТО, и серьезные пакеты оружия, и поддержки нашей армии, которая не может уменьшаться в разы, когда ты сосед России, с миллионной армией, которая в любой момент может прийти снова войной против украинской независимости, украинской свободы", — перечислил Зеленский.