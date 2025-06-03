Зеленский назвал россиян "идиотами": в Кремле ответили

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Slava Kot
Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал "идиотами" делегацию россиян на переговорах в Стамбуле, за их предложение о временном прекращении огня на некоторых участках фронта для сбора тел погибших на войне.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос о словах Зеленского о российской делегации в Стамбуле. По словам представителя Путина, заявление президента Украины оказалось для россиян "неудобным".
Напомним, что Зеленский во время разговора с журналистами прокомментировал переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле, где глава российской делегации Владимир Мединский предложил временное перемирие на 2-3 дня для "уборки трупов". Как пояснил Зеленский, Украина требует прекращения огня минимум на 30 дней.
По словам Зеленского, Россия хочет использовать кратковременное прекращение огня для "небольшой паузы в войне" и продолжить наступление на Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили на предложение о трехсторонней встрече между президентом Украины Зеленским, российским диктором Путиным и лидером США Трампом.
Также "Комментарии" писали, что в России назвали два условия для новых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.
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