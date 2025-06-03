Зеленский назвал россиян "идиотами": в Кремле ответили

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал "идиотами" делегацию россиян на переговорах в Стамбуле, за их предложение о временном прекращении огня на некоторых участках фронта для сбора тел погибших на войне.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос о словах Зеленского о российской делегации в Стамбуле. По словам представителя Путина, заявление президента Украины оказалось для россиян "неудобным".

"Это неудобное, неудачное заявление. Это не соответствует переговорному духу", — сказал Песков.

Напомним, что Зеленский во время разговора с журналистами прокомментировал переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле, где глава российской делегации Владимир Мединский предложил временное перемирие на 2-3 дня для "уборки трупов". Как пояснил Зеленский, Украина требует прекращения огня минимум на 30 дней.

"Как они сказали о прекращении огня, они готовы на ceasefire на два-три дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты, потому что перемирие для того, чтобы не было убитых", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Россия хочет использовать кратковременное прекращение огня для "небольшой паузы в войне" и продолжить наступление на Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили на предложение о трехсторонней встрече между президентом Украины Зеленским, российским диктором Путиным и лидером США Трампом.

Также "Комментарии" писали, что в России назвали два условия для новых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.