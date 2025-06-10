Зеленский назвал россиян "бесноватыми с "Шахедами" и красной кнопкой": что вывело из себя президента

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский жестко прокомментировал произошедший 10 июня российский террористический обстрел украинских городов. Он акцентировал, что под огнем оказались обычные жилые дома, а также был поврежден роддом в Одессе.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
В своем вечернем обращении Зеленский отметил, что серьезные потери понесла и Одесская киностудия – место, олицетворяющее десятилетие культурной истории. В столице же в результате обстрела была повреждена София Киевская – взрывная волна повлекла за собой обвал части фасада собора.
Зеленский обратил внимание на то, что Россия в последние месяцы постоянно наращивает количество средств поражения в своих атаках.
Президент также сообщил, что российская армия снова использует баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский шокировал заявление о войне в Украине и резко обратился к союзникам. Украинский народ уже более 1200 дней героически противостоит полномасштабному наступлению России на собственную территорию. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Válasz Online ответил на вопрос, как долго Украина сможет продолжать обороняться.Глава государства подчеркнул, что вопрос выносливости украинцев очень сложен, ведь никто до сих пор не смог оценить точно, сколько времени еще способно выдержать украинское общество. По его словам, война приносит стране ежедневные потери и страдания, и Украина предпочла бы завершить этот конфликт уже давно.
Новости