Зеленский назвал россиян "бесноватыми с "Шахедами" и красной кнопкой": что вывело из себя президента

Президент Украины Владимир Зеленский жестко прокомментировал произошедший 10 июня российский террористический обстрел украинских городов. Он акцентировал, что под огнем оказались обычные жилые дома, а также был поврежден роддом в Одессе.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В своем вечернем обращении Зеленский отметил, что серьезные потери понесла и Одесская киностудия – место, олицетворяющее десятилетие культурной истории. В столице же в результате обстрела была повреждена София Киевская – взрывная волна повлекла за собой обвал части фасада собора.

"Для всех людей, кто действительно знает историю и кто не чужд христианству, любая даже угроза повреждения или разрушения Софии – это совершенно недопустимая вещь, катастрофическая. Но не для России. Бесноватые с "шахедами" и красной кнопкой. И именно катастрофы есть смысл их существования – больше ничего они не производят и по себе ничего другого не оставят. Надо на это реагировать. Надо их останавливать, и это не только нам в Украине нужно – весь мир выигрывает от принуждения России к миру", – подчеркнул глава государства.

Зеленский обратил внимание на то, что Россия в последние месяцы постоянно наращивает количество средств поражения в своих атаках.

"Это устойчивая тенденция, и это означает, что в Москве не боятся никого в мире – никого из тех, кто призвал к прекращению убийств и содержательным переговорам об окончании войны. Путин хочет убивать и дальше и пользуется тем, что не получает сильного ответа. Вашингтон они не слышат. И это о многом говорит миру – всем", – объяснил он.

Президент также сообщил, что российская армия снова использует баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи.

"Видим данные о распространении в Северную Корею российско-иранских дроновых технологий – это максимально опасно и для Европы, и для региона Восточной и Юго-Восточной Азии. Чем дольше идет эта война на нашей земле, тем больше изменятся технологии боевых действий и тем больше для всех вырастет угроза. На это нужно реагировать сейчас, а не тогда, когда тысячи усовершенствованных "шахедов" и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио", – отметил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский шокировал заявление о войне в Украине и резко обратился к союзникам. Украинский народ уже более 1200 дней героически противостоит полномасштабному наступлению России на собственную территорию. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Válasz Online ответил на вопрос, как долго Украина сможет продолжать обороняться.

Глава государства подчеркнул, что вопрос выносливости украинцев очень сложен, ведь никто до сих пор не смог оценить точно, сколько времени еще способно выдержать украинское общество. По его словам, война приносит стране ежедневные потери и страдания, и Украина предпочла бы завершить этот конфликт уже давно.



