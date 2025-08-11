Зеленский назвал реальные проблемы на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы обсудили на Ставке. По его словам, рассмотрели пути решения вопросов, которые подняли воины на фронте, и уже есть решения.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Первое, по словам президента, абсолютно четкое решение по пикапам, квадроциклам и другой такой технике. Теперь их можно будет закупать за счет прямого финансирования боевым бригадам.

"Это будет работать, так же как средства бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и уже бывших в употреблении. Это именно то, что говорили в каждой бригаде", — пояснил Зеленский.

Президент пообещал, что на неделе члены правительства формализуют решения в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность.

Второе решение – это увеличение финансирования для боевых подразделений. По словам Зеленского, это должно быть справедливо – чтобы бригады получили действительно больше возможностей.

"Обновлены правила: 7 млн грн бригаде в расчете на каждый батальон, участвующий в боевых действиях, то есть это рост на десятки миллионов гривен", — подчеркнул Зеленский.

Также, по словам президента, будет значительно упрощено и цифровизировано списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, так что будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад, пояснил Зеленский. Будут также сокращены сроки списания.

Пообещал Зеленский и проработать сокращение процедуры награждения военных. Ведь, по его словам, между представлением на награду и ее реальным вручением воину проходит несколько месяцев, полгода и даже больше.

По его словам, обсуждали и другие вопросы, озвученные комбатами во время поездок в Харьковскую и Сумскую. Решения готовят.

