Зеленский назвал реальные проблемы на фронте

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы обсудили на Ставке. По его словам, рассмотрели пути решения вопросов, которые подняли воины на фронте, и уже есть решения.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Первое, по словам президента, абсолютно четкое решение по пикапам, квадроциклам и другой такой технике. Теперь их можно будет закупать за счет прямого финансирования боевым бригадам.
Президент пообещал, что на неделе члены правительства формализуют решения в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность.
Второе решение – это увеличение финансирования для боевых подразделений. По словам Зеленского, это должно быть справедливо – чтобы бригады получили действительно больше возможностей.
Также, по словам президента, будет значительно упрощено и цифровизировано списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, так что будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад, пояснил Зеленский. Будут также сокращены сроки списания.
Пообещал Зеленский и проработать сокращение процедуры награждения военных. Ведь, по его словам, между представлением на награду и ее реальным вручением воину проходит несколько месяцев, полгода и даже больше.
По его словам, обсуждали и другие вопросы, озвученные комбатами во время поездок в Харьковскую и Сумскую. Решения готовят.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы, по словам военных, навязывают украинцам очень вредную, но хорошо оплачиваемую повестку.