logo

BTC/USD

120145

ETH/USD

4280.04

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский назвал реальные проблемы на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал реальные проблемы на фронте

Зеленский о результатах проведения Ставки: какие проблемы военных обещают решить

11 августа 2025, 17:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы обсудили на Ставке. По его словам, рассмотрели пути решения вопросов, которые подняли воины на фронте, и уже есть решения.

Зеленский назвал реальные проблемы на фронте

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Первое, по словам президента, абсолютно четкое решение по пикапам, квадроциклам и другой такой технике. Теперь их можно будет закупать за счет прямого финансирования боевым бригадам.

"Это будет работать, так же как средства бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и уже бывших в употреблении. Это именно то, что говорили в каждой бригаде", — пояснил Зеленский.

Президент пообещал, что на неделе члены правительства формализуют решения в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность.

Второе решение – это увеличение финансирования для боевых подразделений. По словам Зеленского, это должно быть справедливо – чтобы бригады получили действительно больше возможностей.

"Обновлены правила: 7 млн грн бригаде в расчете на каждый батальон, участвующий в боевых действиях, то есть это рост на десятки миллионов гривен", — подчеркнул Зеленский.

Также, по словам президента, будет значительно упрощено и цифровизировано списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, так что будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад, пояснил Зеленский. Будут также сокращены сроки списания.

Пообещал Зеленский и проработать сокращение процедуры награждения военных. Ведь, по его словам, между представлением на награду и ее реальным вручением воину проходит несколько месяцев, полгода и даже больше.

По его словам, обсуждали и другие вопросы, озвученные комбатами во время поездок в Харьковскую и Сумскую. Решения готовят.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы, по словам военных, навязывают украинцам очень вредную, но хорошо оплачиваемую повестку.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15593
Теги:

Новости

Все новости