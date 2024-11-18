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Зеленский назвал Путина "голубем мира": какой сигнал послал российский диктатор

Владимир Зеленский считает, что Путин ясно показал свое не желание двигаться к окончанию войны.

18 ноября 2024, 09:37
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике политику умиротворения от западных лидеров по отношению к агрессии России. По его словам, российский диктатор Владимир Путин воспринимает такие заявления как слабость и ответил всем массированным ударом по Украине.

Зеленский назвал Путина "голубем мира": какой сигнал послал российский диктатор

Владимир Зеленский о "сигнале" от Путина

Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал произошедшую 17 ноября массированную атаку России. По его словам, это сигнал Путина, который не желает останавливать войну против Украины, несмотря на попытки западных лидеров договориться с российским диктатором.

"Это ответ всем, кто хотел чего-то достичь с Путиным разговорами, телефонными звонками, объятиями — умиротворением. Сегодня этот "голубь мира" направил нам очередные "кинжалы" и "калибры". Вот такая дипломатия. Его язык — это подлость", — сказал Зеленский.

Президент указывает, что Путин тысячу дней делает то же, поэтому западным лидерам нужно быть сильными. По словам Зеленского, нужно сосредоточиться не на разговорах с Кремлем, а на том, чтобы вынудить Россию закончить войну.

Напомним, что Россия во время массированного обстрела Украины 17 ноября использовала 90 беспилотников и 120 ракет, в том числе ракеты "Кинжал", "Калибр", "Циркон" и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига назвал массированную атаку РФ "настоящим ответом Путина" об окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Макрон не будет брать пример с канцлера Германии Олафа Шольца, недавно совершившего первый звонок Путину за более чем два года. Президент Франции объясняет, что глава Кремля не изменил свою позицию по поводу войны в Украине.




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