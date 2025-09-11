logo

Зеленский назвал причину залета российских дронов в Польшу
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал причину залета российских дронов в Польшу

Владимир Зеленский объяснил, какую цель преследовала Россия для атаки дронами по Польше.

11 сентября 2025, 14:33
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из причин, почему Россия атаковала Польшу, стала попытка Кремля снизить помощь от международных партнеров. Также президент указал на возможность РФ осуществить проверку реакции Запада.

Зеленский назвал причину залета российских дронов в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом рассказал о трех основных причинах, почему Россия запустила дроны на территорию Польши. По его словам, это политическая и физическая проверка реакции НАТО, а также способ снизить помощь Украине.

"Прежде всего Россия хотела проверить ответ: "А что будет?" На что готовы партнеры, НАТО. Далее они посмотрели, на что готовы физически или готовы к такой атаке. На мой взгляд, они также могли это сделать, чтобы не передавали системы ПВО Украине перед зимой", — сказал Зеленский.

По его словам, показав, что Россия может атаковать страны НАТО, украинские партнеры могут решить часть вооружения не передавать Киеву.

В ночь на 10 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. В ходе атаки около 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Оперативное командование Вооруженных сил Польши назвало этот инцидент "актом агрессии, представлявшим угрозу безопасности граждан". Польские военные сбили несколько дронов, и это был первый случай, когда Польша напрямую сбивала российские беспилотники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на российские дроны, атаковавшие Польшу.

Также "Комментарии" писали, что на Западе обнаружили доказательства подготовки РФ к атаке на Польшу.



