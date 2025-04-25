Ракеты, убившие киевлян были из КНДР: они начинены американскими деталями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Россию оказывается недостаточное давление, позволяющее российской армии продолжать атаковать Украину ракетами и другим оружием. По словам Зеленского, также недостаточно давления на снабжающих ей оружие партнеров РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отреагировал на последствия российских ударов по Украине 24 апреля, где в Киеве погибли 12 человек. Президент сообщил, что сейчас выясняются детали по ракетам, однако известно, что это баллистика из КНДР.

По словам президента, главная причина, по которой Россия продолжает атаковать Украину, это отсутствие давления на Москву и ее союзников.

"Недостаточность давления на Россию позволяет им завозить такие ракеты и другое оружие и применять здесь, в Европе. Недостаточность давления на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, убившей киевлян, было по меньшей мере 116 компонентов, завозимых из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями", — сообщил Зеленский.

Зеленский заметил, что война в Украине может быстро расшириться на другие страны, если не будут созданы условия для ее окончания.

"В современном мире любая война может очень быстро вовлечь много разных субъектов, и любая страна, которая становится жертвой агрессии, всегда защищается не от кого-то одного, а от группы подельников. Именно поэтому важно, чтобы и защита была основана на коллективных усилиях", — указал президент.

Зеленский напомнил, что 45 дней назад Украина согласилась на безусловное прекращение огня, предложенное администрацией Трампа. Однако Россия его отвергла, как и другие предложения. Поэтому Зеленский считает, что на Россию нужно увеличить давление и заставить прекратить убийства.

С момента вступления Трампа в должность президента США Россия увеличила интенсивность ударов по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что россияне активизировали штурмы под прикрытием обстрела мирных украинских городов.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал большой компромисс, на который пошла Украина ради окончания войны.