Зеленский назвал потери КНДР в Курской области

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потерях северокорейских солдат в Курской области. По его словам, они уже измеряются тысячами убитых и раненых военных из КНДР.
Потери Северной Кореи
Владимир Зеленский рассказал, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по военной операции в Курской области и озвучил потери северокорейских войск.
Зеленский считает, что усиление сотрудничества России и Северной Кореи создает дополнительные риски для дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях.
Число военных КНДР в России не превышает 12 тысяч.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия потерпела новый рекорд по потерям на войне в Украине. Россияне никогда не теряли так много солдат за одну неделю войны, а причиной этого могут быть потери северокорейских солдат в Курской области.
Также "Комментарии" писали о новой стратегии, которую используют войска КНДР в боях против украинских сил.
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