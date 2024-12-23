Зеленский назвал потери КНДР в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потерях северокорейских солдат в Курской области. По его словам, они уже измеряются тысячами убитых и раненых военных из КНДР.

Потери Северной Кореи

Владимир Зеленский рассказал, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по военной операции в Курской области и озвучил потери северокорейских войск.

"Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи, и будут наши ощутимые ответы на это. Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек", — сообщил Зеленский.

Зеленский считает, что усиление сотрудничества России и Северной Кореи создает дополнительные риски для дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях.

"Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России – это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь", — подытожил президент.

Число военных КНДР в России не превышает 12 тысяч.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия потерпела новый рекорд по потерям на войне в Украине. Россияне никогда не теряли так много солдат за одну неделю войны, а причиной этого могут быть потери северокорейских солдат в Курской области.

Также "Комментарии" писали о новой стратегии, которую используют войска КНДР в боях против украинских сил.