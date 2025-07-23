Зеленский назвал немедленное условие, которую потребует Украина на переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных тем при переговорах в Стамбуле между украинской и российской делегацией будет необходимость немедленного и полного прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отреагировал на российские удары в ночь на 23 июля, которые были направлены на объекты энергетической инфраструктуры.

"Российские дроны попали в энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждений объектов более 220 тыс. абонентов в Сумской области остались без электричества. За это утро удалось возобновить большую часть поставок", — сообщил президент.

Как следствие, Зеленский заявил, что одна из ключевых тем на переговорах в Стамбуле будет касаться полного прекращения огня.

"Представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности, вот таких ударов по гражданской инфраструктуре", — добавил Зеленский.

Напомним, 23 июля начинается третий раунд переговоров Украины и России в Стамбуле. Украинскую делегацию на переговорах бессменно представляет глава СНБО Рустем Умеров. От России главным поехал в Турцию представитель Путина Владимир Мединский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие условия Кремль озвучит на переговорах Украины и России в Турции во время третьего раунда встреч.

Также "Комментарии" писали, что спикер МИД Георгий Тихий объяснил, почему Киев продолжает участвовать в переговорах с РФ. По его словам, у Украины две ключевые цели, которые она хочет достичь переговорами с Россией в Стамбуле.