Зеленский назвал немедленное условие, которую потребует Украина на переговорах с РФ

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных тем при переговорах в Стамбуле между украинской и российской делегацией будет необходимость немедленного и полного прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский отреагировал на российские удары в ночь на 23 июля, которые были направлены на объекты энергетической инфраструктуры.
Как следствие, Зеленский заявил, что одна из ключевых тем на переговорах в Стамбуле будет касаться полного прекращения огня.
Напомним, 23 июля начинается третий раунд переговоров Украины и России в Стамбуле. Украинскую делегацию на переговорах бессменно представляет глава СНБО Рустем Умеров. От России главным поехал в Турцию представитель Путина Владимир Мединский.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие условия Кремль озвучит на переговорах Украины и России в Турции во время третьего раунда встреч.
Также "Комментарии" писали, что спикер МИД Георгий Тихий объяснил, почему Киев продолжает участвовать в переговорах с РФ. По его словам, у Украины две ключевые цели, которые она хочет достичь переговорами с Россией в Стамбуле.