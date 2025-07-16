Зеленский назвал мишень ночного обстрела: куда целилась Россия

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что одной из главных мишеней российских обстрелов в ночь на 16 июля стала энергетическая инфраструктура Украины. По его словам, Россия не изменяет свой террор и продолжает атаковать Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины со стороны России, указав, что россияне пытались атаковать энергетическую инфраструктуру.
Из-за атаки России были ранены 15 человек, в том числе и один ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По словам Зеленского, Россия и дальше продолжает войну, а Украине нужны средства защиты от атак РФ.
Россия в ночь на 16 июля запустила по Украине более четырехсот воздушных целей. Украинским силам удалось сбить около 200 дронов, а еще 140 были обезврежены благодаря средствам РЭБ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского назвали, чего боится Путин. По словам главы ОП Андрея Ермака, российский диктатор опасается давления президента США Дональда Трампа.
Также "Комментарии" писали, что России было безразлично слышать ультиматум Трампа к Путину, сказал Дмитрий Медведев.