Зеленский назвал мишень ночного обстрела: куда целилась Россия

Президент Владимир Зеленский заявил, что одной из главных мишеней российских обстрелов в ночь на 16 июля стала энергетическая инфраструктура Украины. По его словам, Россия не изменяет свой террор и продолжает атаковать Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины со стороны России, указав, что россияне пытались атаковать энергетическую инфраструктуру.

"Продолжается ликвидация последствий ночных российских обстрелов. Под основным ударом находились Виннитчина, Днепровщина, Харьковщина и Одесщина. Одной из мишеней была, в частности, энергетическая инфраструктура. Сейчас максимально стараются все восстановить", — говорится в заявлении президента.

Из-за атаки России были ранены 15 человек, в том числе и один ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По словам Зеленского, Россия и дальше продолжает войну, а Украине нужны средства защиты от атак РФ.

"Россия не меняет свою стратегию, и для эффективного противодействия этому террору нам нужно системное усиление защиты: больше ПВО, больше перехватчиков, больше решительности, чтобы Россия ощущала наш ответ", — призвал Зеленский.

Россия в ночь на 16 июля запустила по Украине более четырехсот воздушных целей. Украинским силам удалось сбить около 200 дронов, а еще 140 были обезврежены благодаря средствам РЭБ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского назвали, чего боится Путин. По словам главы ОП Андрея Ермака, российский диктатор опасается давления президента США Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали, что России было безразлично слышать ультиматум Трампа к Путину, сказал Дмитрий Медведев.



