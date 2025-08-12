Зеленский назвал место его возможной встречи с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любым возможным форматам встреч, чтобы закончить войну и прекратить убийство. По словам президента, Турция готова принять его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По словам президента, была обсуждена дипломатическая ситуация вокруг встречи Трампа и Путина, а также возможности, которые она может открыть.

"Президент Эрдоган четко заявил, что любые переговоры без Украины не принесут устойчивый мир. Все равно понимаем все риски и угрозы. Имитированный, а не честный мир точно не удержится долго и будет побуждать Россию к еще большему захвату территорий", — говорится в заявлении президента.

Зеленский отметил, что Украина готова встретиться с лидером РФ, чтобы осуществить процесс окончания войны. Кроме того, встреча с участием Зеленского, Трампа, Путина и Эрдогана готова принять Турцию.

"Отметил, что мы готовы к любым форматам встречи ради того, чтобы прекратить убийства и завершить войну. Президент Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции", — сообщил Зеленский.

Встреча Путина и Трампа намечена на 15 августа на Аляске. Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в ней.

