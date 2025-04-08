Зеленский назвал лучшую поддержку США после атаки РФ по Кривому Рогу и резко прошелся по партнерам

После ракетного удара России по Кривому Рогу 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров, в частности США, ускорить оказание помощи в укреплении противовоздушной обороны Украины. Об этом он сообщил во время пресс-конференции во вторник, передает Интерфакс-Украина.

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Зеленский подчеркнул, что ответные сигналы были направлены всем союзникам, ранее обещавшим оказать поддержку, включая дополнительные системы ПВО "Patriot".

"Мы направили все необходимые сигналы партнерам, которые обещали нам дополнительные системы противовоздушной обороны, в частности еще один "Patriot". Мы просим максимально укрепить нашу оборону, и этот удар по Кривому Рогу, как и другие события, это подтверждает", — отметил президент.

Он поблагодарил союзников за поддержку, однако подчеркнул, что осуждение российских преступлений недостаточно. Зеленский подверг критике некоторые заявления, в которых не было прямо указано на Россию как виновника атаки.

"Даже некоторые из наших ближайших партнеров побоялись указать, что ракета была российская. Но после наших сигналов, кажется, они исправили свою позицию. Однако полностью исправить это невозможно. Русских надо поставить на место", — сказал он.

Зеленский также отметил, что наиболее эффективной помощью от США являются поставки Украине систем ПВО "Patriot".

4 апреля Россия нанесла удар по Кривому Рогу. В настоящее время известно о 18 погибших, среди которых 9 детей, а также более 60 пострадавших. В городе объявлен трехдневный траур. По информации Офиса генпрокурора, поисково-спасательная операция после ракетного удара завершена. 6 апреля скончался еще один пострадавший от российских обстрелов. Таким образом, количество жертв атаки на Кривой Рог выросло до 20.

Портал "Комментарии" писал, что практически ежедневные удары России по Кривому Рогу нельзя рассматривать иначе, чем персональный террор кремлевского диктатора Владимира Путина против президента Владимира Зеленского, считает политолог Алексей Копытько.