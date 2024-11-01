Зеленский назвал конкретную пощечину, которую получил Путин от Украины

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прорыв российской границы и бои в Курской области стали "конкретной пощечиной" для России. По его словам, Курская операция доказала, что большинство российской армии находятся на войне в Украине, в то время как в РФ остались лишь слабые войска.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS прокомментировал бои в Курской области на территории России, ставшие позорным проявлением для российского диктатора Владимира Путина.
Президент отметил, что Россия сосредоточила в Курской области дополнительно 45 тыс. человек и будет только увеличивать это количество войск, в том числе применять солдат из КНДР в этом направлении.
Как пояснил Зеленский, Россия планировала "захватить, уничтожить, убить наших людей" в направлении Сум, однако Украина сделала превентивный шаг и начала Курскую операцию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о способности Украины захватить Курскую АЭС в РФ.
Также "Комментарии" писали о том, что в Сербии заявили якобы о первоочередной цели Курской операции.
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