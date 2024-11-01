Зеленский назвал конкретную пощечину, которую получил Путин от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прорыв российской границы и бои в Курской области стали "конкретной пощечиной" для России. По его словам, Курская операция доказала, что большинство российской армии находятся на войне в Украине, в то время как в РФ остались лишь слабые войска.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS прокомментировал бои в Курской области на территории России, ставшие позорным проявлением для российского диктатора Владимира Путина.

"Россия очень хочет, чтобы мы вышли из этой территории. Для нее это конкретная пощечина. Россия всю свою армию применяет исключительно на территории Украины, против Украины. Россия ничем не защищена. Все слабые войска у них остались на территории России", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Россия сосредоточила в Курской области дополнительно 45 тыс. человек и будет только увеличивать это количество войск, в том числе применять солдат из КНДР в этом направлении.

"Если они не хотели восстанавливать свою территориальную целостность там, то для чего они кроме своих войск еще хотят получить северокорейских военных там? Потому что им не хватает. Не хватает своих сил, вооруженных сил. Именно это и происходит", — отметил президент.

Как пояснил Зеленский, Россия планировала "захватить, уничтожить, убить наших людей" в направлении Сум, однако Украина сделала превентивный шаг и начала Курскую операцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о способности Украины захватить Курскую АЭС в РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что в Сербии заявили якобы о первоочередной цели Курской операции.