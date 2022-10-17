Зеленский назвал ключевые участки фронта, где идут ожесточенные бои

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Кравцев Сергей
Районы Соледара и Бахмута – ключевые территории на фронте, где продолжаются ожесточенные бои, и украинская армия неимоверными усилиями сдерживает атаки противника. Как передает портал "Комментарии", об этом во время своего видеообращения к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Президент отметил, что против наших сил оккупанты "бросили всех, кого могли, в том числе, и две тысячи "зэков" — они среди наемников именно там".
При этом он отметил, что вряд ли еще кто-то в мире сомневается, стоит ли официально признавать Россию государством-террористом.
Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые героически держат позиции и под Бахмутом, и под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются боевые столкновения — на востоке, на юге государства.
Также Зеленский отметил Херсонскую зенитно-ракетную бригаду за успешную защиту украинского неба от иранских дронов и российской авиации.
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