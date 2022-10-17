Зеленский назвал ключевые участки фронта, где идут ожесточенные бои

Районы Соледара и Бахмута – ключевые территории на фронте, где продолжаются ожесточенные бои, и украинская армия неимоверными усилиями сдерживает атаки противника. Как передает портал "Комментарии", об этом во время своего видеообращения к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что против наших сил оккупанты "бросили всех, кого могли, в том числе, и две тысячи "зэков" — они среди наемников именно там".

"И это "зэки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор, ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова", — подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что вряд ли еще кто-то в мире сомневается, стоит ли официально признавать Россию государством-террористом.

Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые героически держат позиции и под Бахмутом, и под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются боевые столкновения — на востоке, на юге государства.

"Особенно хочу сегодня отметить на Южном направлении 60-ю Ингулецкую пехотную бригаду, 17-ю отдельную танковую Криворожскую бригаду имени Константина Пестушко, 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду и 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка за слаженные действия на Херсонском направлении и результативное уничтожение вражеской техники", — подчеркнул он.

Также Зеленский отметил Херсонскую зенитно-ракетную бригаду за успешную защиту украинского неба от иранских дронов и российской авиации.

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