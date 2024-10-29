Зеленский назвал главное сообщение Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин предлагает всем отказаться от своих принципов и отдать украинские территории и граждан России. Таким образом, Москва якобы согласится на остановку войны, однако, по словам Зеленского, это далеко от истины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский принял участие в саммите "Украина – Северная Европа", где заявил, что угрозы России по поводу эскалации на войне не должны стать поводом для международных партнеров относительно их решимости помогать Украине.

"Это главный месседж Москвы – Путин предлагает всем забыть о своих принципах, не проявлять решимости, отдать украинскую землю и народ, и тогда, мол, прекратятся российские бомбардировки. Но на протяжении всей истории всякий раз, когда такие соглашения заключались, угроза возвращалась еще сильнее", – подчеркнул президент.

По его словам, именно принципы атакуют разные диктаторы подобные Путину и пытаются их взорвать по всему миру благодаря пропаганде и репрессиям.

"Мы должны отстаивать международное право и ценности, на которых построены наши общества. Мы должны быть решительными. Люди имеют значение. Закон имеет значение. Границы государств и право каждой нации определять собственное будущее имеют значение. И хотя мы знаем, что Путин угрожает лидерам и странам, которые могут помочь нам силой принудить Россию к миру, мы не должны уступать", – сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что Путин пытается нарастить производство оружия благодаря таким государствам изгоям, как Северная Корея и в производстве боеприпасов сравниться с ЕС. Чтобы предотвратить это, Зеленский призвал инвестировать в производство оружия в Украине, в третьи страны, имеющие производственные мощности для изготовления боеприпасов для Украины, а также продолжать собственное развитие стран ЕС, чтобы производить все необходимое оборудование, которое может быть использовано против агрессии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский анонсировал положительные новости в ближайшее время.

Также "Комментарии" писали о том, что президент готов прислушаться к мирному плану Китая, однако на некоторых условиях.