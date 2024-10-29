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Зеленский назвал главное сообщение Путина

Путин, как и другие диктаторы, пытается подорвать принципы по всему миру.

сегодня, 08:55
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин предлагает всем отказаться от своих принципов и отдать украинские территории и граждан России. Таким образом, Москва якобы согласится на остановку войны, однако, по словам Зеленского, это далеко от истины.

Зеленский назвал главное сообщение Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский принял участие в саммите "Украина – Северная Европа", где заявил, что угрозы России по поводу эскалации на войне не должны стать поводом для международных партнеров относительно их решимости помогать Украине.

"Это главный месседж Москвы – Путин предлагает всем забыть о своих принципах, не проявлять решимости, отдать украинскую землю и народ, и тогда, мол, прекратятся российские бомбардировки. Но на протяжении всей истории всякий раз, когда такие соглашения заключались, угроза возвращалась еще сильнее", – подчеркнул президент.

По его словам, именно принципы атакуют разные диктаторы подобные Путину и пытаются их взорвать по всему миру благодаря пропаганде и репрессиям.

"Мы должны отстаивать международное право и ценности, на которых построены наши общества. Мы должны быть решительными. Люди имеют значение. Закон имеет значение. Границы государств и право каждой нации определять собственное будущее имеют значение. И хотя мы знаем, что Путин угрожает лидерам и странам, которые могут помочь нам силой принудить Россию к миру, мы не должны уступать", – сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что Путин пытается нарастить производство оружия благодаря таким государствам изгоям, как Северная Корея и в производстве боеприпасов сравниться с ЕС. Чтобы предотвратить это, Зеленский призвал инвестировать в производство оружия в Украине, в третьи страны, имеющие производственные мощности для изготовления боеприпасов для Украины, а также продолжать собственное развитие стран ЕС, чтобы производить все необходимое оборудование, которое может быть использовано против агрессии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский анонсировал положительные новости в ближайшее время.

Также "Комментарии" писали о том, что президент готов прислушаться к мирному плану Китая, однако на некоторых условиях.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12214
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