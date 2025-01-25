Зеленский назвал формат переговоров с Россией, на который согласится Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мирные переговоры для окончания войны должны быть привлечены США и Европа. Кроме того, по словам Зеленского, президент США Дональд Трамп может помочь окончить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду очертил формат переговоров, который бы устроил Украину. По его словам, мирные переговоры не могут быть без Украины, однако в них могут быть привлечены другие страны.

"О том, какая будет структура переговоров: Украина, я очень надеюсь, что там будет Украина, Америка, Европа и россияне", – сказал Зеленский.

Также президент отреагировал на попытки Дональда Трампа закончить войну. Зеленский считает, что президент США может помочь завершить войну, однако подчеркнул, что Украина должна быть вовлечена в переговорный процесс.

"Он может это сделать только с Украиной, иначе не получится. Потому что Россия не хочет кончать войну, а Украина хочет ее заканчивать", – сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал истинную причину, почему запретил мирные переговоры с Путиным вскоре после начала полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с президентом США Дональдом Трампом об окончании войны, но критикует запрет Украины на ведение переговоров. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что Украина не пойдет на условия Путина, желающего переговоров о завершении войны без участия Киева.