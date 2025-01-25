Зеленский назвал формат переговоров с Россией, на который согласится Украина

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мирные переговоры для окончания войны должны быть привлечены США и Европа. Кроме того, по словам Зеленского, президент США Дональд Трамп может помочь окончить войну.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду очертил формат переговоров, который бы устроил Украину. По его словам, мирные переговоры не могут быть без Украины, однако в них могут быть привлечены другие страны.
Также президент отреагировал на попытки Дональда Трампа закончить войну. Зеленский считает, что президент США может помочь завершить войну, однако подчеркнул, что Украина должна быть вовлечена в переговорный процесс.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал истинную причину, почему запретил мирные переговоры с Путиным вскоре после начала полномасштабного вторжения.
Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с президентом США Дональдом Трампом об окончании войны, но критикует запрет Украины на ведение переговоров. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что Украина не пойдет на условия Путина, желающего переговоров о завершении войны без участия Киева.
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