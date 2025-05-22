Зеленский назвал единственный реальный результат встречи с россиянами в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров между украинской и российской делегациями достигли одного реального решения – обмен пленными "1000 на 1000".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена, которое по словам президента было единственным шагом, достигнутым во время переговоров с Россией в Стамбуле.

"Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен", — говорится в заявлении президента.

Зеленский рассказал, что заслушал доклады о контактах с россиянами и указал всех вовлеченных в процесс обмена, в частности ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и команду Офиса, которые находятся в этом процессе под контролем министра обороны Рустема Умерова.

"Выясняем детали по каждому человеку, который был подан в списках с российской стороны. Это одна из ключевых задач Украины — вернуть всех наших людей из российской неволи. Спасибо каждому, кто помогает", — добавил Зеленский.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегацией. Ожидалось, что встреча состоится между лидерами стран, однако Путин не приехал в Турцию, где его ожидал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, будет ли обещан обмен по формуле "1000 на 1000". Что теперь говорят у российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что глава ГУР Кирилл Буданов ответил, когда состоится обмен пленными.