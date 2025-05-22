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Зеленский назвал единственный реальный результат встречи с россиянами в Стамбуле

Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными "1000 на 1000".

22 мая 2025, 14:14
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров между украинской и российской делегациями достигли одного реального решения – обмен пленными "1000 на 1000".

Зеленский назвал единственный реальный результат встречи с россиянами в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена, которое по словам президента было единственным шагом, достигнутым во время переговоров с Россией в Стамбуле.

"Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен", — говорится в заявлении президента.

Зеленский рассказал, что заслушал доклады о контактах с россиянами и указал всех вовлеченных в процесс обмена, в частности ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и команду Офиса, которые находятся в этом процессе под контролем министра обороны Рустема Умерова.

"Выясняем детали по каждому человеку, который был подан в списках с российской стороны. Это одна из ключевых задач Украины — вернуть всех наших людей из российской неволи. Спасибо каждому, кто помогает", — добавил Зеленский.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегацией. Ожидалось, что встреча состоится между лидерами стран, однако Путин не приехал в Турцию, где его ожидал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, будет ли обещан обмен по формуле "1000 на 1000". Что теперь говорят у российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что глава ГУР Кирилл Буданов ответил, когда состоится обмен пленными.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14282
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