Зеленский назвал две "красные линии" для Украины на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время возможных предстоящих переговоров у Киева есть две "красные линии", которые он не будет нарушать. По его словам, это уменьшение численности украинской армии и признание временно оккупированных территорий за Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черниговской области провел встречу с руководителями местных территориальных общин и рассказал о "красных линиях" Украины в возможных переговорах с Россией. Первым пунктом на который Украина не будет идти – это сокращение собственной армии.

"Для нас приоритет — наша сильная армия. Поэтому это "красная линия" — никаких уменьшений в разы нашей армии. Если честно, мы будем делать все, чтобы оставить армию в том состоянии по количеству, которое есть сегодня. Большая армия, которая в три раза больше, чем в начале войны", — сказал Зеленский.

Другой "красной линией" президент назвал признание оккупированных территорий российскими.

"Другие геополитические вещи — это непризнание любых оккупированных Россией территорий "русскими". Это украинские территории, это для нас одна из самых главных "красных линий". В любом случае, это временно оккупированные территории", — заявил Зеленский.

По его словам, справедливый мир в Украине предполагает возвращение всех временно оккупированных территорий. Однако Зеленский подчеркнул, что для некоторых украинских территорий возвращение может быть только дипломатическим путем.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, как Трамп может закончить войну через 24 часа.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин готовит новое наступление на Сумскую и Харьковскую области.