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Зеленский назвал большой компромисс, на который пошла Украина ради окончания войны

Зеленский заявил, что готовность Украины к мирным переговорам с Россией это большой компромисс.

сегодня, 15:05
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Автор:
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Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже пошла на компромисс, когда согласилась сесть за стол переговоров с россиянами, начавшими полномасштабное вторжение. По его словам, мирные переговоры возможны, но только после реального прекращения огня со стороны России.

Зеленский назвал большой компромисс, на который пошла Украина ради окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский на пресс-конференции в ЮАР с президентом Сирилой Рамафосой, где ответил на вопрос о мирных переговорах. Президент спросил, какие компромиссы может принять Украина для окончания войны с Россией.

"На нас напали. У нас оккупировали территории. Убиты тысячи, десятки тысяч людей, живьем похоронены многие дети и взрослые. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после прекращения огня с террористами, которые все это устроили исключительно на нашей земле, это большой компромисс", — пояснил президент.

Зеленский добавил, что первоочередным шагом для окончания войны должен стать режим тишины, то есть безусловное прекращение огня. По словам президента, на такие условия согласны все страны, в том числе Украина, однако не Россия во главе с Путиным.

Следующим шагом президент назвал возвращение детей, а также всех находящихся в России военных и гражданских.

"Мы не хотим от этого отказываться, и это красная линия. Кому она мешает? Что здесь неправильного?", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Зеленский сделал заявление о прекращении огня, где назвал позицию США "совершенно правильной".

Также "Комментарии" писали, что бывший советник Трампа Джон Болтон дал совет Зеленскому по поводу встречи с президентом США, которая может все изменить.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_jPi3hHusmw&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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