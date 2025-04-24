Зеленский назвал большой компромисс, на который пошла Украина ради окончания войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже пошла на компромисс, когда согласилась сесть за стол переговоров с россиянами, начавшими полномасштабное вторжение. По его словам, мирные переговоры возможны, но только после реального прекращения огня со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский на пресс-конференции в ЮАР с президентом Сирилой Рамафосой, где ответил на вопрос о мирных переговорах. Президент спросил, какие компромиссы может принять Украина для окончания войны с Россией.

"На нас напали. У нас оккупировали территории. Убиты тысячи, десятки тысяч людей, живьем похоронены многие дети и взрослые. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после прекращения огня с террористами, которые все это устроили исключительно на нашей земле, это большой компромисс", — пояснил президент.

Зеленский добавил, что первоочередным шагом для окончания войны должен стать режим тишины, то есть безусловное прекращение огня. По словам президента, на такие условия согласны все страны, в том числе Украина, однако не Россия во главе с Путиным.

Следующим шагом президент назвал возвращение детей, а также всех находящихся в России военных и гражданских.

"Мы не хотим от этого отказываться, и это красная линия. Кому она мешает? Что здесь неправильного?", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Зеленский сделал заявление о прекращении огня, где назвал позицию США "совершенно правильной".

Также "Комментарии" писали, что бывший советник Трампа Джон Болтон дал совет Зеленскому по поводу встречи с президентом США, которая может все изменить.