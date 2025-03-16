Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ главы государства датирован 16 марта, о чем сообщили в Генштабе.

Андрей Гнатов (фото из открытых источников)

Новым начальником Генштаба ВСУ стал генерал-майор Андрей Гнатов, до этого занимавший должность заместителя начальника Генштаба ВС Украины.

Как отметили в Генштабе, это назначение осуществлено "в целях улучшения качества управления войсками".

"Перед генерал-майором Андреем Гнатовым поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки Верховного Главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками", — говорится в пресс-службе.

Предыдущий начальник Генштаба генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич продолжит службу в должности Генерального инспектора Министерства обороны Украины.

"Новый Генеральный инспектор МО Украины получил важные задачи контроля за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверки соблюдения законодательства и принятых решений в системе Минобороны, учитывая его богатый управленческий опыт, полученный в Вооруженных Силах", — отметили в Генштабе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский заговорил о потерях . Благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников общие потери окупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он поблагодарил украинских воинов за профессиональную боевую работу и устойчивость и добавил, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта.