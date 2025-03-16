Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ: что известно

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Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ главы государства датирован 16 марта, о чем сообщили в Генштабе.
Андрей Гнатов (фото из открытых источников)
Новым начальником Генштаба ВСУ стал генерал-майор Андрей Гнатов, до этого занимавший должность заместителя начальника Генштаба ВС Украины.
Как отметили в Генштабе, это назначение осуществлено "в целях улучшения качества управления войсками".
Предыдущий начальник Генштаба генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич продолжит службу в должности Генерального инспектора Министерства обороны Украины.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский заговорил о потерях . Благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников общие потери окупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.Он поблагодарил украинских воинов за профессиональную боевую работу и устойчивость и добавил, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта.
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