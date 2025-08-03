Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами: кто такой Анатолий Кривоножко

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа 2025 подписал указ о назначении нового командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко — опытный военный, ранее исполнявший обязанности руководителя Воздушных сил после освобождения от должности генерала Николая Олещука в августе 2024 года.

Командующий Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко. Фото из открытых источников

3 августа Владимир Зеленский сообщил о назначении генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами ВСУ.

"Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. И самое главное, чтобы и дальше украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии", — сообщил президент.

Кто такой Анатолий Кривоножко

Анатолий Кривоножко родился 23 июля 1965 года. Его военная карьера продолжается уже более трех десятилетий. В 2006-2008 годах он командовал 114-й бригадой тактической авиации, базирующейся в Ивано-Франковске, после чего занимал должность заместителя командующего Воздушными силами ВСУ.

С первых дней российско-украинской войны генерал активно участвовал в боевых действиях, в частности, в АТО, ООС и после полномасштабного вторжения России в 2022 году. В 2015 году Кривоножко возглавил воздушное командование "Центр", во главе которого находился до 2024 года. Именно под его руководством в зоне ответственности были уничтожены более 1160 воздушных целей, более 100 наземных объектов и одна надводная цель.

Кривоножко получил звание генерал-майора в 2016 году, а два года спустя он стал генерал-лейтенантом, а до этого служил в звании полковника.

Награды и признание

За отвагу и верность Украине Анатолий Кривоножко был неоднократно отмечен государственными наградами. 23 августа 2024 года президент Зеленский присвоил ему звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Ранее он получил ордена Богдана Хмельницкого III и II степени и дважды орден Даниила Галицкого.

Кроме боевых заслуг генерал также имеет весомый вклад в развитие военной науки. Его публикации регулярно появляются в профессиональных изданиях: "Наука и техника Воздушных сил ВСУ", "Системы вооружения и военная техника" и "Сборник научных трудов ХНУ Воздушных Сил".

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