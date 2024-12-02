Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость удерживать Путина в изоляции и не вести с ним телефонные разговоры. Об этом глава Украины заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве, сообщает портал “Комментарии”.

Фото портал "Комментарии"

Владимир Зеленский подчеркнул, что санкционная и дипломатическая изоляция ослабляет российского диктатора Владимира Путина. Разговоры лидеров других стран с Путиным не укрепляют Украину.

По словам Зеленского, он знал о том, что канцлер Германии будет звонить по телефону Путину. При этом Зеленский говорил Шольцу свое мнение на этот счет.

"После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство к себе. И я считаю, что в этом может быть просто потом такая, скажем, волна признания фактически Путина. Я считаю, что это не укрепляет Украину. Это, по моему мнению, Но, как я и сказал, у нас с Германией гораздо больше общего, чем есть разногласия", — отметил он. Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский, сказал, что России нужно пойти на "три буквы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Кремля Владимир Путин готовится к продолжению войны в Украине. Что на это указывает, сообщил руководитель ЦПИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

В конце ноября министр обороны РФ Белоусов прибыл в КНДР, где встречался с Ким Чен Ином и министром обороны Северной Кореи. "Главной целью Белоусова было достижение новых договоренностей с Пхеньяном по поставкам артиллерийских снарядов, баллистических ракет KN23, а также направление большего количества солдат КНДР на территорию РФ", — отметил он.



