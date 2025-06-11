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Зеленский наотрез отказал Евросоюзу в категорическом требовании: о чем идет речь

Такие требования Запада выглядят нелогичными, поскольку санкции не имеют никакого отношения к возрасту мобилизации в Украине.

сегодня, 18:50
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский исключает идею снижения призывного возраста до 18 лет в обмен на усиление санкций против России со стороны западных партнеров, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Зеленский наотрез отказал Евросоюзу в категорическом требовании: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

"Глава государства четко дает понять, что уменьшение призывного возраста до 18 лет не будет реализовано. Такой сценарий абсолютно неприемлем", — подчеркнул Подоляк.

Он также отметил, что требования Запада выглядят нелогичными, поскольку введение санкций никак не зависит от возраста мобилизации в Украине.

По словам советника, победить Россию можно не только за счет количества мобилизованных, но и благодаря инновациям, технологиям и нестандартным подходам, которые уже демонстрируют Украина на поле боя.

Кроме того, Подоляк отметил: эффективные санкции могут существенно ограничить ресурсы РФ, что, в свою очередь, усложнит возможность мобилизовать собственные силы.

"Европа, вероятно, избегает жестких ограничений, чтобы не потерять доходы от теневых экономических схем, связанных с Россией", — предположил Подоляк.

Напомним, Зеленский ранее заявлял, что некоторые страны Запада не спешат с новыми санкциями из-за того, что Украина не привлекает в армию юношей с 18 лет. В то же время, он отметил, что решающую роль в войне играют не только численность армии, но и современное оружие, технологии и международная поддержка.

Как уже писали "Комментарии", Украину ждут тяжелые месяцы — впереди сверхсложное лето, которое может стать поворотным в войне, заявил президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной. По его мнению, Путин воспринимает это лето как последний шанс навязать преимущество в войне. Именно поэтому Россия может бросить на фронт все, что имеет войска, ракеты, дроны, пропаганду.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/podolyak-mobilizatsiyu-18-rokiv-obmin-sanktsiyi-1749653103.html
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