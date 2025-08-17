Зеленский накануне поездки к Трампу сделал заявление

Рубрики
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 18 августа прибудет в Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как пояснил Зеленский, встреча лидеров поможет выяснить все детали по поводу недавнего разговора Трампа и Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский заявил, что позиция России станет ключевым фактором окончания войны в Украине, в том числе по прекращению убийств. Однако президент подчеркнул, что Кремль не соглашается принять многочисленные требования, приближающие мир в Украине.
Зеленский рассказал, что сейчас идет подготовка к его визиту в США для встречи с Трампом. По словам президента, благодаря встрече с президентом США могут быть установлены все детали и определены следующие действия.
