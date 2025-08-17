Зеленский накануне поездки к Трампу сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 18 августа прибудет в Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как пояснил Зеленский, встреча лидеров поможет выяснить все детали по поводу недавнего разговора Трампа и Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что позиция России станет ключевым фактором окончания войны в Украине, в том числе по прекращению убийств. Однако президент подчеркнул, что Кремль не соглашается принять многочисленные требования, приближающие мир в Украине.

"Видим, что Россия отвергает многочисленные требования по прекращению огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Если у них нет воли реализовать простой приказ на прекращение ударов, то может потребоваться очень много усилий, чтобы в России появилась воля реализовать значительно больше, а именно мирную жизнь с соседями в течение десятилетий", — сказал президент.

Зеленский рассказал, что сейчас идет подготовка к его визиту в США для встречи с Трампом. По словам президента, благодаря встрече с президентом США могут быть установлены все детали и определены следующие действия.

"Готовимся к встрече в понедельник с Президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали дату трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский спрогнозировал место его возможной встречи с Путиным для решения вопроса войны в Украине.