logo

BTC/USD

118053

ETH/USD

4469.18

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский накануне поездки к Трампу сделал заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский накануне поездки к Трампу сделал заявление

Зеленский намерен обсудить с Трампом его встречу с Путиным на Аляске.

17 августа 2025, 08:40 comments1059
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 18 августа прибудет в Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как пояснил Зеленский, встреча лидеров поможет выяснить все детали по поводу недавнего разговора Трампа и Путина.

Зеленский накануне поездки к Трампу сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что позиция России станет ключевым фактором окончания войны в Украине, в том числе по прекращению убийств. Однако президент подчеркнул, что Кремль не соглашается принять многочисленные требования, приближающие мир в Украине.

"Видим, что Россия отвергает многочисленные требования по прекращению огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Если у них нет воли реализовать простой приказ на прекращение ударов, то может потребоваться очень много усилий, чтобы в России появилась воля реализовать значительно больше, а именно мирную жизнь с соседями в течение десятилетий", — сказал президент.

Зеленский рассказал, что сейчас идет подготовка к его визиту в США для встречи с Трампом. По словам президента, благодаря встрече с президентом США могут быть установлены все детали и определены следующие действия.

"Готовимся к встрече в понедельник с Президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали дату трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский спрогнозировал место его возможной встречи с Путиным для решения вопроса войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15652
Теги:

Новости

Все новости