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Зеленский на "Рамштайне" рассказал, как заставить Путина закончить войну в Украине

Зеленский считает, что присутствие иностранного контингента в Украине сможет остановить войну.

сегодня, 14:26
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский на 25-м заседании контактной группы "Рамштайн" призвал международных партнеров отправить свои военные контингенты в Украину. По его словам, это станет фактором, который заставят Путина окончить войну в Украине.

Зеленский на "Рамштайне" рассказал, как заставить Путина закончить войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский 9 января принял участие в заседании формата "Рамштайн" в Германии, где прокомментировал возможность размещения иностранных войск в Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин планирует уничтожить не только Украину, но ее партнеров, поэтому нужно найти механизм закончить войну.

"В прошлом году Франция выдвинула идею развернуть контингент партнеров Украины, и это приблизит нас. Мы все понимаем, по состоянию на сегодняшний день, цели Путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину и сломать всех нас и вас тоже. Вот почему нашей целью является поиск адекватных инструментов, чтобы заставить Россию к миру", – сказал Зеленский.

По словам президента, уже были сообщения из других стран о готовности послать свои иностранные войска в Украину.

"Я считаю, что размещение контингента партнеров является одним из лучших инструментов. Давайте будем практичнее в том, чтобы сделать это возможным. Мы слышали сигналы от некоторых наших партнеров, от Соединенного Королевства в поддержку этого. Мы должны быть храбрыми, мы должны внедрить действительно сильные инструменты", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал новое заявление о завершении войны в 2025 году.

Также "Комментарии" писали, что в Польше прогнозируют, что 25-я встречи в формате "Рамштайн" для помощи Украине будет последней.



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Источник: https://www.facebook.com/zelenskyy.official/videos/2630270757159268/
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