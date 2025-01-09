Зеленский на "Рамштайне" рассказал, как заставить Путина закончить войну в Украине

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский на 25-м заседании контактной группы "Рамштайн" призвал международных партнеров отправить свои военные контингенты в Украину. По его словам, это станет фактором, который заставят Путина окончить войну в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский 9 января принял участие в заседании формата "Рамштайн" в Германии, где прокомментировал возможность размещения иностранных войск в Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин планирует уничтожить не только Украину, но ее партнеров, поэтому нужно найти механизм закончить войну.
По словам президента, уже были сообщения из других стран о готовности послать свои иностранные войска в Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал новое заявление о завершении войны в 2025 году.
Также "Комментарии" писали, что в Польше прогнозируют, что 25-я встречи в формате "Рамштайн" для помощи Украине будет последней.
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