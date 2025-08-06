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Зеленский на фронте: какие два пункта освободили ВСУ

Зеленский посетил позиции на Сумщине: говорил с воинами, зашедшими в прошлом году на территорию РФ

6 августа 2025, 18:03
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Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Сумскую область, где посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка — одного из самых результативных подразделений последних операций на северном направлении.

Зеленский на фронте: какие два пункта освободили ВСУ

Зеленский приехал на фронт

Этот полк прославился еще в прошлом году, когда его бойцы первыми зашли на территорию Курской области в рамках спецоперации. Именно благодаря их действиям удалось пополнить обменный фонд для возвращения украинских пленных.

В ходе встречи с командирами обсудили:

— Увольнение населенных пунктов Андреевка и Кондратовка на Сумщине

- Попытки контратак со стороны россиян

— Дальнейшие шаги по деоккупации украинских территорий

— уровень обеспечения, потребности подразделений, подготовку новобранцев и инструкторов

Отдельно командир полка обратился к Президенту с инициативой масштабировать подразделение до уровня бригады. Зеленский пообещал обсудить этот вопрос с Главнокомандующим ВСУ.

Президент поблагодарил воинов за их мужество, профессионализм и реальные результаты, достигнутые во время так называемой Курской операции. Бойцы были удостоены государственных наград.

"Мы всегда будем благодарны за вашу службу Украины. И будем всегда уважать память всех, кто отдал свою жизнь за нашу страну", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Беларусь начали прибывать российские военные и техника в рамках подготовки к общим стратегическим учениям "Запад-2025", которые запланированы на сентябрь. Минобороны Беларуси подтвердило: первый эшелон с личным составом и вооружением уже на месте.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15494
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