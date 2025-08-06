Зеленский на фронте: какие два пункта освободили ВСУ

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Ткачова Марія
Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Сумскую область, где посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка — одного из самых результативных подразделений последних операций на северном направлении.
Зеленский приехал на фронт
Этот полк прославился еще в прошлом году, когда его бойцы первыми зашли на территорию Курской области в рамках спецоперации. Именно благодаря их действиям удалось пополнить обменный фонд для возвращения украинских пленных.
В ходе встречи с командирами обсудили:
— Увольнение населенных пунктов Андреевка и Кондратовка на Сумщине
- Попытки контратак со стороны россиян
— Дальнейшие шаги по деоккупации украинских территорий
— уровень обеспечения, потребности подразделений, подготовку новобранцев и инструкторов
Отдельно командир полка обратился к Президенту с инициативой масштабировать подразделение до уровня бригады. Зеленский пообещал обсудить этот вопрос с Главнокомандующим ВСУ.
Президент поблагодарил воинов за их мужество, профессионализм и реальные результаты, достигнутые во время так называемой Курской операции. Бойцы были удостоены государственных наград.
"Мы всегда будем благодарны за вашу службу Украины. И будем всегда уважать память всех, кто отдал свою жизнь за нашу страну", — подчеркнул глава государства.