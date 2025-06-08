Зеленский: Мы близки к тому, чтобы заставить Россию остановить войну



















В интервью ABC News президент Украины Владимир Зеленский отметил, что благодаря давлению на Москву, в частности, операции "Паутина", мы подошли к тому моменту, чтобы заставить РФ остановиться. Но если будут такие кейсы, как с ракетами для Ближнего Востока, мы будем рассчитывать исключительно на свои силы.

Владимир Путин

"Россияне понимают, если мы будем развивать это направление, мы не хотим продолжения войны, но если выход только такой – мы будем бороться за себя".

Зеленский отметил, что в случае, если США и ЕС объединятся и будут давить на Путина, он сможет закончить войну.

Зеленский также заявил, что Путин может победить лишь при условии очень-очень длительной, многолетней войны.

"Путин – это маньяк, с которым не нужно ни о чем говорить. Его нужно изолировать от людей", — добавил президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина согласовала с США передачу 20 000 ракет для борьбы с "шахедами" еще при Байдене. На днях Штаты перебросили эти ракеты на Ближний Восток. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

"Мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", — подчеркнул президент Украины.

Также "Комментарии" писали , что Соединенные Штаты считают, что угроза диктатора России Владимира Путина в ответ Украине за атаку беспилотников в минувшие выходные еще не произошла всерьез и, вероятно, будет значительным многосторонним ударом, сообщили Reuters официальные лица США.

Дата полноценного ответа России неясна, один источник заявил, что он ожидается в течение нескольких дней. Второй американский чиновник заявил, что ответ, вероятно, будет включать в себя различные виды воздушных возможностей, в том числе ракеты и беспилотники. Чиновники говорили на условиях анонимности. Они не уточнили ожидаемые цели России и не уточнили разведывательные вопросы. Первый чиновник заявил, что атака Москвы будет "асимметричной", то есть ее подход и целевые удары не будут отражать удар Украины в минувшие выходные по российским военным самолетам.