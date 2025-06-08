Зеленский: Мы близки к тому, чтобы заставить Россию остановить войну

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Недилько Ксения
В интервью ABC News президент Украины Владимир Зеленский отметил, что благодаря давлению на Москву, в частности, операции "Паутина", мы подошли к тому моменту, чтобы заставить РФ остановиться. Но если будут такие кейсы, как с ракетами для Ближнего Востока, мы будем рассчитывать исключительно на свои силы.
Владимир Путин
Зеленский отметил, что в случае, если США и ЕС объединятся и будут давить на Путина, он сможет закончить войну.
Зеленский также заявил, что Путин может победить лишь при условии очень-очень длительной, многолетней войны.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина согласовала с США передачу 20 000 ракет для борьбы с "шахедами" еще при Байдене. На днях Штаты перебросили эти ракеты на Ближний Восток. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.
"Мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", — подчеркнул президент Украины.
Также "Комментарии" писали , что Соединенные Штаты считают, что угроза диктатора России Владимира Путина в ответ Украине за атаку беспилотников в минувшие выходные еще не произошла всерьез и, вероятно, будет значительным многосторонним ударом, сообщили Reuters официальные лица США.
Дата полноценного ответа России неясна, один источник заявил, что он ожидается в течение нескольких дней. Второй американский чиновник заявил, что ответ, вероятно, будет включать в себя различные виды воздушных возможностей, в том числе ракеты и беспилотники. Чиновники говорили на условиях анонимности. Они не уточнили ожидаемые цели России и не уточнили разведывательные вопросы. Первый чиновник заявил, что атака Москвы будет "асимметричной", то есть ее подход и целевые удары не будут отражать удар Украины в минувшие выходные по российским военным самолетам.
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