Зеленский может встретиться с Трампом уже совсем скоро: появились первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский может провести встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время. Об этом заявил Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, выступая на дискуссионной панели "Формула мира для Украины", которая проходила в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Укринформ.

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

По словам Ермака, у Украины нет времени на промедление, ведь боевые действия продолжаются. Киев стремится как можно скорее ознакомить новую администрацию Соединенных Штатов с ситуацией на поле боя, а также презентовать свою стратегию мира и победы. Кроме того, Украина готова к плодотворному сотрудничеству с командой Трампа, чтобы совместно завершить войну.

"Мы продолжаем консультации. Я очень надеюсь, что разговор между Президентами Зеленским и Трампом состоится в скором времени. Это очень важно", – сказал Ермак.

Глава Офиса Президента выразил положительную оценку намерениям Дональда Трампа завершить войну в Украине. При этом он подчеркнул, что Зеленский никогда не пойдет на территориальные уступки, потому что Украина должна оставаться сильной.

Ермак подчеркнул, что Киев не согласится на какие-либо ультиматумы, которые выдвигает Российская Федерация, и не будет подписывать соглашения типа Минск-3 или Минск-4.

Он также отметил, что Украина стремится исключительно к тому, что закреплено в международном праве, и следует своей Формуле мира и Плана победы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на критические комментарии премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно школьника, не пожавшего руку президенту Роберту Пелегрини. По словам Ермака, Фицо выглядит странно своими заявлениями.

Андрей Ермак в Telegram прокомментировал заявления Роберта Фицо, который критически откликнулся на слова этого школьника Симона Оманика. Руководитель Офиса президента добавил, что вместо критики Фицо мог бы последовать примеру школьника.

