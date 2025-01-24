Зеленский может потерять власть: кто из украинских политиков с приходом Трампа усилит свои позиции

Американское издание The New York Times прогнозирует значительные изменения в украинской политике в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. В статье говорится, что нынешние политические вызовы и международная динамика могут изменить баланс сил внутри Украины, в частности через активизацию оппозиции.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Особое внимание журналисты уделяют Юлии Тимошенко, которая, по их словам, стала одной из наиболее заметных оппозиционных фигур. Ее недавняя поездка в Вашингтон, где она участвовала в инаугурации Трампа и проводила встречи с его командой, рассматривается как шаг к построению новых связей с США. Авторы статьи считают, что Тимошенко может сыграть ключевую роль в усилиях Трампа по достижению мира в Украине.

Согласно изданию, последние социологические опросы свидетельствуют о падении поддержки власти в Украине, что может создать благоприятную почву для оппозиционных лидеров, таких как Тимошенко. Ее рейтинг на президентских выборах уже достиг 12,6% и активно работает над усилением своей позиции как внутри страны, так и на международной арене.

"Последний опрос показывает, что поддержка властей упала почти до 50%, и что они опускаются еще ниже в опросах, которые оценивают его популярность по сравнению с потенциальными конкурентами, если бы выборы проводились после соглашения о прекращении огня с Россией", – пишет The New York Times.

По мнению аналитиков, политика Трампа, направленная на прекращение войны, может стать испытанием для президента Зеленского, которому придется не только сохранить поддержку украинцев, но и укрепить доверие западных союзников. Это в свою очередь создает дополнительное пространство для политических маневров оппозиции, которая стремится использовать ситуацию для укрепления своего влияния.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что посол Украины в Великобритании, бывший главкой ВСУ Валерий Залужный продолжает оставаться потенциальным фаворитом президентских выборов в Украине, опережая действующего главу государства Владимира Зеленского. Как передает 21 января портал "Комментарии", об этом говорится в опросе Socis за декабрь 2024 года, который располагает NV. Согласно опросу, 36,1% украинцев бы проголосовали за Залужного, если бы президентские выборы провели в ближайшее время.