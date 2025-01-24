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Зеленский может потерять власть: кто из украинских политиков с приходом Трампа усилит свои позиции

Тимошенко была единственным украинским политиком, присутствовавшим в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа

24 января 2025, 19:59 comments7668
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Лиля Воробьева

Американское издание The New York Times прогнозирует значительные изменения в украинской политике в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. В статье говорится, что нынешние политические вызовы и международная динамика могут изменить баланс сил внутри Украины, в частности через активизацию оппозиции.

Зеленский может потерять власть: кто из украинских политиков с приходом Трампа усилит свои позиции

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Особое внимание журналисты уделяют Юлии Тимошенко, которая, по их словам, стала одной из наиболее заметных оппозиционных фигур. Ее недавняя поездка в Вашингтон, где она участвовала в инаугурации Трампа и проводила встречи с его командой, рассматривается как шаг к построению новых связей с США. Авторы статьи считают, что Тимошенко может сыграть ключевую роль в усилиях Трампа по достижению мира в Украине.

Согласно изданию, последние социологические опросы свидетельствуют о падении поддержки власти в Украине, что может создать благоприятную почву для оппозиционных лидеров, таких как Тимошенко. Ее рейтинг на президентских выборах уже достиг 12,6% и активно работает над усилением своей позиции как внутри страны, так и на международной арене.

"Последний опрос показывает, что поддержка властей упала почти до 50%, и что они опускаются еще ниже в опросах, которые оценивают его популярность по сравнению с потенциальными конкурентами, если бы выборы проводились после соглашения о прекращении огня с Россией", – пишет The New York Times.

По мнению аналитиков, политика Трампа, направленная на прекращение войны, может стать испытанием для президента Зеленского, которому придется не только сохранить поддержку украинцев, но и укрепить доверие западных союзников. Это в свою очередь создает дополнительное пространство для политических маневров оппозиции, которая стремится использовать ситуацию для укрепления своего влияния.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что посол Украины в Великобритании, бывший главкой ВСУ Валерий Залужный продолжает оставаться потенциальным фаворитом президентских выборов в Украине, опережая действующего главу государства Владимира Зеленского. Как передает 21 января портал "Комментарии", об этом говорится в опросе Socis за декабрь 2024 года, который располагает NV. Согласно опросу, 36,1% украинцев бы проголосовали за Залужного, если бы президентские выборы провели в ближайшее время.



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Источник: https://www.nytimes.com/2025/01/23/world/europe/ukraine-zelensky-trump.html
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