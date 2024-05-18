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Зеленский может не знать реальную ситуацию с артснарядами: в ВСУ объяснили почему

Причина в нежелании отдельных комбригов докладывать о реальном положении дел

сегодня, 19:20
Автор:
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Марьян Ощановский
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Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский уверен, что артиллерийских патронов в ВСУ достаточно, поскольку бригады "не жалуются", отметил офицер ВСУ Николай Мельник.

Зеленский может не знать реальную ситуацию с артснарядами: в ВСУ объяснили почему

ВСУ страдают от дефицита снарядов. Фото из открытых источников

"Возможно, бригады не жалуются. Но в корпус и выше постоянно докладывают, что ситуация более, чем сложная. И если на Харьковском направлении удалось сосредоточить достаточные силы и средства дальнобойной артиллерии, что сразу дало результат, на других участках фронта такая жизнь никому даже не снилась. Соответственно, мы либо имеем комбригов, для которых доклад важнее жизни солдата, либо президенту преступно предоставляют не правдивую информацию, а он в силу своих компетенций не понимает, что его обманывают", — подчеркнул офицер ВСУ.

Николай Мельник добавил, что также хотелось бы услышать мнение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу обеспечения бригад артиллерией и снарядами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином начались разговоры о переносе производственных мощностей из Китая в Индию. Понимая угрозу для себя от сближения США и Индии, Китай пытается понять готова ли Европа присоединиться к США в этом вопросе, считает кандидат экономических наук Иван Усс. По словам эксперта, теперь Китай должен решить для себя, готов ли до конца быть с Россией или ограничить поддержку РФ в обмен на то, что Запад не будет увеличивать инвестиции в Индию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Запад предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По ее словам, ситуация на фронте в Украине критическая. Анналена Бербок назвала военную ситуацию на северо-востоке Украины "очень драматичной", поскольку Россия добивается успехов на поле боя.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bGDeQqoPgCxC5VAoRjB6HM9W6GjZLYCJam5aR71tpVS41Sn2Xv2vScLjBdn8ZPvDl&id=100000878673787
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Ігор

сегодня, 18:38

Фюрер гарний, це корумповані чиновники погані. Є важлива причина, чому на передовій повинні бути чиновники, їх мажори та власники, яким є що втрачати - це почуття і, навіть, страх відповідальності за свої стратегічні вчинки, які привели до конфлікту. Тому що, якщо вони будуть перекладати тягар розгрібати на інших, буде завжди небезпека конфліктів. Небезпека, яка більша за сусідню Росію.


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