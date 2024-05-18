Зеленский может не знать реальную ситуацию с артснарядами: в ВСУ объяснили почему

Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский уверен, что артиллерийских патронов в ВСУ достаточно, поскольку бригады "не жалуются", отметил офицер ВСУ Николай Мельник.

ВСУ страдают от дефицита снарядов. Фото из открытых источников

"Возможно, бригады не жалуются. Но в корпус и выше постоянно докладывают, что ситуация более, чем сложная. И если на Харьковском направлении удалось сосредоточить достаточные силы и средства дальнобойной артиллерии, что сразу дало результат, на других участках фронта такая жизнь никому даже не снилась. Соответственно, мы либо имеем комбригов, для которых доклад важнее жизни солдата, либо президенту преступно предоставляют не правдивую информацию, а он в силу своих компетенций не понимает, что его обманывают", — подчеркнул офицер ВСУ.

Николай Мельник добавил, что также хотелось бы услышать мнение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу обеспечения бригад артиллерией и снарядами.

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Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Запад предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По ее словам, ситуация на фронте в Украине критическая. Анналена Бербок назвала военную ситуацию на северо-востоке Украины "очень драматичной", поскольку Россия добивается успехов на поле боя.

