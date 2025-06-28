"Зеленский меня ненавидит": премьер Словакии придумывает причину, чтобы не ехать в Украину

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Ткачова Марія
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз отметился вызвавшим недоумение заявлением. На этот раз он объяснил свой отказ от визита в Украину тем, что президент Владимир Зеленский вроде бы его "ненавидит".
Премьер-министр Роберт Фицо
Об этом политик сказал в разговоре со словацким изданием Aktuality.sk, отметив, что личная встреча с украинским лидером считает "бессмысленной". По его словам, причиной якобы является то, что Зеленскому не нравится, что он "выражает свои мысли вслух".
"Мы не можем найти общий язык. Зеленский меня ненавидит", — заявил Фицо.
Тем не менее, премьер неожиданно поддержал евроинтеграционные стремления Украины. Он отметил, что членство нашей страны в Евросоюзе якобы может быть даже выгодно Словакии.
"Вступление Украины в ЕС принесет Словакии больше преимуществ, чем проблем", — добавил он.
Впрочем, на практике Фицо неоднократно выступал с заявлениями, обесценивающими западную поддержку Украины, критиковал санкции против РФ и продвигал идеи "мирного урегулирования", часто пересекавшиеся с кремлевскими тезисами.