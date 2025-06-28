"Зеленский меня ненавидит": премьер Словакии придумывает причину, чтобы не ехать в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз отметился вызвавшим недоумение заявлением. На этот раз он объяснил свой отказ от визита в Украину тем, что президент Владимир Зеленский вроде бы его "ненавидит".

Премьер-министр Роберт Фицо

Об этом политик сказал в разговоре со словацким изданием Aktuality.sk, отметив, что личная встреча с украинским лидером считает "бессмысленной". По его словам, причиной якобы является то, что Зеленскому не нравится, что он "выражает свои мысли вслух".

"Мы не можем найти общий язык. Зеленский меня ненавидит", — заявил Фицо.





Тем не менее, премьер неожиданно поддержал евроинтеграционные стремления Украины. Он отметил, что членство нашей страны в Евросоюзе якобы может быть даже выгодно Словакии.

"Вступление Украины в ЕС принесет Словакии больше преимуществ, чем проблем", — добавил он.





Впрочем, на практике Фицо неоднократно выступал с заявлениями, обесценивающими западную поддержку Украины, критиковал санкции против РФ и продвигал идеи "мирного урегулирования", часто пересекавшиеся с кремлевскими тезисами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в июне Киев подвергся рекордному количеству российских обстрелов — только за один месяц по столице выпустили 285 дронов и 65 ракет. Об этом сообщили в городской военной администрации. Это почти вдвое больше, чем в январе и свидетельствует о новой волне эскалации со стороны РФ. Горожане говорят, что такие интенсивные атаки впервые с начала полномасштабного вторжения. Многие уже не чувствуют Киев как безопасное место. Отдельная причина для тревоги – снижение эффективности украинского ПВО. Если раньше удавалось сбивать до 95% вражеских ракет и дронов, то сейчас этот показатель снизился примерно до 85%. Причина – истощение запасов систем типа Patriot и перегрузка оборонных мощностей.