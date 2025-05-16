Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер, Туск позвонили Трампу: что известно

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Лиля Воробьева
Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск провели телефонный разговор с президентом США Трампом.
Владимир Зеленский и союзники (фото из открытых источников)
Детали скоро, обещают в Офисе президента Украины.
По словам министра обороны Украины, стороны обсудили "все модальности" о прекращении огня и вероятной встрече Зеленского с Путиным .
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский обратился к Путину с призывом. Сегодня на саммите Европейского политического сообщества в Албании президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью, в том числе по поводу переговоров украинской, российской и турецкой делегаций, которые параллельно проходили в Стамбуле.
Он отметил, что очевидно, что прибывшая в Стамбул российская делегация очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решение в России.
Украина готова предпринять все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", – подчеркнул Владимир Зеленский.
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