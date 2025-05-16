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Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер, Туск позвонили Трампу: что известно

Детали разговора с Трампом обещают обнародовать уже скоро

сегодня, 16:52
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Лиля Воробьева

Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск провели телефонный разговор с президентом США Трампом.

Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер, Туск позвонили Трампу: что известно

Владимир Зеленский и союзники (фото из открытых источников)

Детали скоро, обещают в Офисе президента Украины.

По словам министра обороны Украины, стороны обсудили "все модальности" о прекращении огня и вероятной встрече Зеленского с Путиным .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский обратился к Путину с призывом. Сегодня на саммите Европейского политического сообщества в Албании президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью, в том числе по поводу переговоров украинской, российской и турецкой делегаций, которые параллельно проходили в Стамбуле.

"На этой неделе у нас был реальный шанс сделать важные шаги к завершению этой войны, если бы только Путин не испугался приехать в Турцию. Я был вчера в Анкаре – и спасибо за участие и прием Президенту Эрдогана – и был готов к прямой встрече с Путиным в Анкаре или в Стамбуле. он не согласился ни на что. Я имею в виду Путина", – отметил президент.

Он отметил, что очевидно, что прибывшая в Стамбул российская делегация очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решение в России.

"Несмотря на это, я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул — хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли те россияне действительно что-то решить".

Украина готова предпринять все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", – подчеркнул Владимир Зеленский.



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