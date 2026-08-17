Украина имела технические и кадровые возможности для более быстрого развития собственного ракетного производства, однако годы промедлений и проблемы в управлении оборонной сферой не позволили в полной мере использовать этот потенциал. Об этом заявил генерал Сергей Кривонос, подчеркнув, что сегодня вопрос ракетной программы напрямую связан со способностью государства самостоятельно защищаться.

Фото: из открытых источников

По словам военного, в Украине есть предприятия, специалисты и выработки, которые могли бы стать основой масштабного производства. Однако вместо системной поддержки таких проектов государство, по его мнению, теряло время, а зависимость от иностранной помощи только усиливалась.

"У нас были предприятия, были специалисты, были возможности создавать современные ракеты. Но вместо того, чтобы масштабировать эти программы, мы годами теряли время. А теперь вынуждены зависеть от того, что нам дадут партнеры и в каком количестве. Это очень опасная ситуация для ведущего войну государства", — заявил Кривонос.

Отдельно генерал обратил внимание на вопросы передачи Украине современным оборонным технологиям. Он считает, что у партнеров есть веские причины осторожно относиться к передаче критически важных разработок, если Киев не демонстрирует достаточного уровня защиты собственных военных секретов.

"Вы хотите, чтобы вам передали технологии производства ракет Patriot, а в то же время вы признаете, что собственные секреты продаете? В такой ситуации вполне логично возникает вопрос: а кто гарантирует партнерам, что переданные нам технологии останутся защищенными?", — пояснил генерал.

Кривонос также подчеркнул, что ракетная программа должна быть не отдельным проектом, а долгосрочной государственной стратегией. Требуются стабильное финансирование, контроль за выполнением оборонных программ, развитие и подготовка специалистов. По его мнению, важно одновременно создавать кадровый резерв для работы с высокотехнологичным оружием.

"Если мы хотим быть реально независимыми в своей обороне, нужно готовить людей заранее: операторов дронов, инженеров, ракетчиков, специалистов по новым технологиям. Государство должно создавать этот резерв уже сейчас, а не тогда, когда возникнет критическая потребность", — отметил Кривонос.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская экономика все острее чувствует цену войны против Украины. Проблемы накапливаются сразу в нескольких областях — от топливного рынка и работы крупного бизнеса до налоговых поступлений и внешней торговли. Журналист Роман Цымбалюк считает, что последствия украинских ударов и санкций уже становятся заметными для российской системы.