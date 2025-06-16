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Зеленский категорически прокомментировал нейтральный статус Украины: подробности

Глава государства отметил, что в 2014 году нейтральный статус Украины не помешал России начать агрессию

сегодня, 18:00
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нейтралитет государства не сумел обезопасить страну от военной агрессии. Такое мнение он озвучил во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Зеленский категорически прокомментировал нейтральный статус Украины: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Зеленский напомнил, что в 2014 году Украина соблюдала внеблоковый статус и не входила ни в один военно-политический союз. Однако это не помешало России совершить вооруженную агрессию, начав аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.

Президент акцентировал, что утверждение о якобы провоцировании войны через стремление Украины к членству в международных альянсах – это элементы кремлевской пропаганды. Он подчеркнул: попытка сохранять нейтралитет не уберегла государство от войны.

"Как президент Украины, я могу сказать: в 2014-м наше государство было внеблоковым. Чем это завершилось? Началом войны, захватом Крыма и части Востока. Поэтому неправильно утверждать, что войну спровоцировала наша интеграция с альянсами. Это российские нарративы", — подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что на тот момент у Украины не было достаточно решительной позиции: армия была слабой, а руководство страны — нерешительным. Кроме того, и в Европе тогда не хватало единства в реагировании на ситуацию.

Как уже писали "Комментарии", Украина готова к прекращению боевых действий и началу переговоров с Россией. Президент Владимир Зеленский даже готов к прямому диалогу с Владимиром Путиным. Тем не менее, Кремль игнорирует международные инициативы и увеличивает агрессивные действия, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.



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