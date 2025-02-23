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Зеленский: к каким резким решениям Трампа готовится Украина

Решение Трампа может создать гуманитарный кризис в Украине: заявление Зеленского

23 февраля 2025, 17:48
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после форума "Украина. Год 2025", который состоялся накануне третьей годовщины широкомасштабного вторжения России на территорию Украины, рассказал о дальнейшем получении помощи от США.

Зеленский: к каким резким решениям Трампа готовится Украина

Фото портал "Комментарии"

На вопрос журналиста, намекал ли президент США Дональд Трамп, или члены его администрации по поводу возможного прекращения помощи он заявил, что намеков не было. При этом Зеленский рассказал, что, например, Starlink работают не только на фронте.

"По Starlink и т.д. намеков не было, в медиа это видели. Должны быть готовы? Да. Соответствующие институции над этим работают. Считаю, что отключать нас от Starlink не правильно. Тысячи систем — это больницы, садики, школы. Там без Starlink будет сложно, это гуманитарный вызов для нас. Но мы платим деньги за это, дя ежемесячно платим ренту. Поэтому будем считать, что пока нет таких рисков, что это только в медиа. Но кто проинформирован, тот вооружен", — заявил президент.

Напомним, что на днях украинское общество всколыхнула информация о вероятном отключении Starlink на фронте. На форуме "Украина. Год 2025", как писал портал "Комментарии", обсудили эту ситуацию. Начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что системной работы на этот счет нет.

"Напротив, в период примерно полторы недели назад и по настоящее время наблюдается блокировка "серых Starlink" в районе боевых действий с российской стороны. Такие случаи есть, они не единичны. Были дни, когда исключали целые подразделения", — сообщил Буданов.

Между тем, министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что есть альтернатива, однако информация по этому поводу пока закрыта.




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Источник: https://t.me/RBC_ua_news/131934
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