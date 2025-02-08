Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Переговоры прошли на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, где украинские разработчики представили возможности отечественного дальнобойного оружия. Визит главы военной структуры Альянса стал не только символическим жестом поддержки Украины, но и важным шагом в подготовке к следующему заседанию в формате Рамштайн.

Владимир Зеленский провел встречу с председателем Военного комитета НАТО. Фото: скриншот

Ключевыми темами встречи стали дальнейшая военная помощь от партнеров НАТО, увеличение инвестиций в производство дальнобойных дронов и расширение сотрудничества между Украиной и Альянсом. Зеленский подчеркнул, что современные украинские разработки демонстрируют эффективность на поле боя, вызывая беспокойство у российских войск и привлекая внимание союзников.

Президент выразил благодарность Джузеппе Каво Драгоне за то, что первый зарубежный визит на этом посту он совершил именно в Украину. Также он отметил работу украинских инженеров и производителей оружия, создающих технологии, помогающие уничтожать окупантов и приближать победу.

Эта встреча подтверждает, что НАТО продолжает активно поддерживать Украину не только в снабжении оружием, но и в развитии собственного военно-промышленного комплекса, что является важным шагом для усиления обороноспособности страны.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Украина активно готовится к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое уже зарекомендовало себя как эффективный механизм в период с 2022 по 2024 годы. Он подчеркнул, что для Украины важнее не столько возглавляющее заседание, сколько какая именно помощь оказывается со стороны участников "Рамштайна".

Кроме того, портал "Комментарии" уже писал, что глава Пентагона Пит Хегсет отправится в Европу на следующей неделе и планирует посетить заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", сообщает издание Politico со ссылкой на американского чиновника и четыре источника.