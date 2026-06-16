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Зеленский и Мерц выдвинули Трампу жесткое требование относительно войны в Украине: что известно

4 июня Зеленский предложил российскому диктатору встречу в третьей стране для обсуждения продолжительного мира

16 июня 2026, 21:30
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Клименко Елена

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что во время общения с президентом США Дональдом Трампом они вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским отметили готовность Киева к мирному урегулированию войны. В то же время, по словам немецкого политика, любые переговоры с Россией должны проходить на справедливых и приемлемых для Украины условиях.

Зеленский и Мерц выдвинули Трампу жесткое требование относительно войны в Украине: что известно

Фото: из открытых источников

Мерц подчеркнул, что украинская сторона не отказывается от дипломатического пути завершения войны, однако начало переговорного процесса требует четких предпосылок. Он отметил, что вместе с Зеленским донес эту позицию до американского президента, отметив важность правильной стартовой основы для возможных контактов с Москвой.

Отдельно канцлер Германии подверг критике требования России относительно территориальных уступок со стороны Украины. По его мнению, неприемлемы любые предложения, предусматривающие отказ Киева от части Донбасса или других украинских территорий. Берлин продолжает поддерживать принцип территориальной целостности и суверенитет Украины.  

Тема возможных переговоров остается актуальной после инициативы Владимира Зеленского, обнародованной 4 июня. Тогда президент Украины обратился с открытым письмом к российскому руководству, предложив провести личную встречу на территории третьей страны. Целью такой встречи должно стать обсуждение путей достижения долговременного и стабильного мира.  

Обращение Зеленского было адресовано не только Кремлю, но представителям российской политической элиты и международным партнерам Украины. Однако реакция Москвы оказалась отрицательной. Российский лидер Владимир Путин отверг предложение о личных переговорах, раскритиковав содержание письма и заявив, что не видит оснований для такой встречи.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Хмельницкой области 16 июня произошла авиакатастрофа с участием военного самолета. Информацию об инциденте обнародовало РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники. Пока официальных подробностей об обстоятельствах происшествия немного, а тип воздушного судна, потерпевшего крушение, пока не подтвержден.



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