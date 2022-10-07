Зеленский хочет законодательно закрепить непроведение призыва на срочную службу в армию во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает депутатам Верховной Рады на законодательном уровне закрепить непроведение призыва на срочную службу в армии во время действия военного положения в стране. Об этом, как сообщает издание "Комментарии", говорится в проекте закона №8109, зарегистрированном на сайте парламента.

Украинский военнослужащий. Фото из открытых источников





Вместо призыва на срочную службу предлагается создание призывных комиссий для рассмотрения таких вопросов, как организация медосмотра лиц, состоящих на учете призывников и достигших возраста 27 лет, взятия их на учет военнообязанных или исключения из него. Также эти комиссии будут направлять призывников, желающих поступить в военные вузы или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения соответствующих вступительных испытаний и тестов.





7 октября законопроект Зеленского направили на рассмотрение профильного комитета.





Ранее президент Украины отменил осенний призыв на срочную военную службу, отложив при этом осеннюю демобилизацию. Перед этим аналогичные решения были приняты по весенним демобилизации и призыву.





Издание "Комментарии" ранее писало о том, что в России несколько мобилизованных умерли прямо в призывных пунктах. Произошло это в Свердловской области. Выяснением причин смертей занялись российские правоохранители. По словам уполномоченной Свердловской области по правам человека Татьяны Мерзляковой, к смерти одного из мужчин привел приступ эпилепсии на фоне алкогольного отравления. Еще один умерший, по предварительным данным, имел проблемы с сердечно-сосудистой системой.









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