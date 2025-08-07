Зеленский говорил по телефону с Мерцем: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Главная цель – согласование позиций относительно будущих процессов безопасности и усиление международной поддержки Украины. Оба лидера согласились: войну нужно завершить как можно быстрее, но не любой ценой – речь идет о достойном мире, что будет гарантировать стабильность на континенте на десятилетие вперед.

О чем договорились Зеленский с Мерцем

Европа должна быть не просто наблюдателем, а активным участником процессов, определяющих послевоенную архитектуру безопасности. Ведь Украина – это часть европейского пространства, и ее победа – залог защиты других стран региона.

Отдельное внимание стороны уделили подготовке к онлайн-встрече советников по национальной безопасности Украины, США и европейских государств, которая должна пройти уже сегодня. Ожидается, что во время консультаций участники выработают общую позицию по дальнейшим действиям в международном формате.

Президент Зеленский и канцлер Мерц также обсудили возможные форматы предстоящих встреч на уровне лидеров: предусматриваются две двусторонние и одна трехсторонняя. Глава государства подчеркнул: Украина не боится переговоров, но ожидает такой же ответственности и решительности от российской стороны.

Отдельно была обсуждена оборонная поддержка Украины. Речь шла, в частности, об участии Германии в инициативе PURL, предусматривающей закупку американского вооружения для украинских нужд. Канцлер подтвердил готовность Берлина помочь в финансировании систем противовоздушной обороны и других критически важных компонентов украинской обороны.

В центре переговоров не только краткосрочные цели, но и долгосрочное видение мира и безопасности. Совместная работа союзников должна создать фундамент для новой, более устойчивой Европы с Украиной как неотъемлемой частью.

