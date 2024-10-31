Зеленский готовит народ к неизбежным переговорам с РФ: что на это указывает

Одной из версий того, зачем президент Владимир Зеленский обнародовал план победы в Верховной Раде, было доказание несостоятельности со стороны США и части стран Европы его поддержать, выполнить и обеспечить и тем самым выставить коллективный Запад главным "виновным" в проблемах на фронте, отметил политтехнолог Олег Постернак. .

Переговоры Украины и РФ

По его мнению, это позволяло приступить к прогреву темы мирного трека с РФ как единственно приемлемого варианта в таких координатах войны на истощение, которое Украина ресурсно и психологически не выгребает.

При этом Постернак обратил внимание на комментарии Зеленского скандинавским СМИ, которые, вероятно, подтверждают домыслы о коллективной вине Запада. В частности, президент подверг критике государства НАТО, в том числе США, за то, что они не сдержали слова об обещанной военной поддержке Украины.

Именно такой прямой и резкой обвинительной тональности из уст президента не было заметно, отметил эксперт.

"Думаю, замысел Банковой состоит в том, чтобы "опрагматизировать" украинцев в вопросе принятия неприятного факта прямых переговоров Украины с РФ как неизбежного и безвариантного процесса. Этот факт должен возникнуть в сознании массового украинца как само собой разумеющийся. Трамп наступает на пятки, господа. Еще несколько дней и реальность станет еще неувереннее", — отметил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о том, что российская делегация должна присутствовать на втором саммите мира. Россияне должны быть приглашены, чтобы выработать принципы продолжительного мира в Украине, добавил он.



