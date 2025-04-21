Зеленский готов к переговорам с РФ: что сказал президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сохраняет адресованное РФ предложение прекратить удары по гражданской инфраструктуре.

Зеленский о переговорах с РФ. Фото из открытых источников

"Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить. Есть очевидный, самый простой и наиболее надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это автоматически будет гарантировать сохранение всей. – должен стать первым шагом к надежному и продолжительному миру", — заявил Владимир Зеленский.

Президент признал, что в Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта с тишиной.

"Итак, это возможно — возможно, когда именно Россия идет на уменьшение убийств. Но Россия отвергла его предложение и в дальнейшем после Пасхи сохранять относительную тишину. Сегодня российских ударов еще больше. Только на середину сегодняшнего дня, на 13 часов, было почти 3 тысячи обстрелов, штурмов, других ударов." тяжелого вооружения, дронов. Российские атаки продолжаются по всему фронту", — добавил глава государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины и России есть "очень хорошие" шансы достичь определенной мирной договоренности уже на этой неделе. По словам американского лидера, его администрация провела ряд конструктивных встреч, касающихся ситуации вокруг Украины и России. Трамп пообещал раскрыть детали этих обсуждений в течение трех дней. Во время разговора с журналистами президент США ответил на вопрос о возможности достижения мирного соглашения уже на этой неделе. Он отметил, что такой вариант развития событий вполне реален.