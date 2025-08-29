Зеленский готов договариваться с россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя ситуация не позволяет России оккупировать Украину, однако и для украинской армии полное восстановление территорий исключительно военным путем пока выглядит очень сложным.

Зеленский готов закончить войну: каким путем

Об этом глава государства сообщил журналистам, передает Единый марафон.

По его словам, ресурсов для тотальной победы исключительно оружием не хватает обеим сторонам. Именно поэтому важно рассматривать разные варианты завершения войны, и дипломатический путь может стать более быстрым и менее кровавым.

"Украина сегодня понимает: война уносит слишком много жизней. Когда мы говорим об ожиданиях общества, то дипломатический вариант означает меньше потерь и более быстрый результат, чем продолжение борьбы только силой оружия", — подчеркнул Зеленский.

Таким образом, президент наметил два возможных сценария прекращения войны — военный или дипломатический, подчеркнув, что дипломатия дает шанс сократить количество жертв и ускорить путь к миру.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Владимир Зеленский объяснил причины принятия решения о предоставлении права выезда за границу молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, этот вопрос был подробно обсужден с военным командованием и не представляет угрозы для обороноспособности государства.

Глава государства подчеркнул, что этот возраст прежде всего студенческий: молодые люди заканчивают школы и поступают в университеты. Именно поэтому важно создать условия, чтобы они продолжали обучение в украинских вузах, а не за границей.

