Зеленский экстренно обратился к Германии из-за действий Орбана: что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Германия поможет повлиять на Венгрию для поддержки 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. Об этом он сообщил в начале встречи с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем в Киеве.

Зеленский поблагодарил за поддержку нового санкционного пакета против российской агрессии и отметил, что европейские лидеры близки к его принятию. Он также отметил наличие определенных разногласий с официальным Будапештом и обратился в Германию как ведущую европейскую страну с просьбой посодействовать диалогу с Венгрией.

Глава государства подчеркнул, что санкции преследуют цель усилить давление на Россию, заставить ее экономику ощутить высокую цену войны, что исключит возможность финансирования ее военной машины.

Зеленский добавил, что Украина демонстрирует дипломатический и конструктивный подход в отношениях с Венгрией и стремится сохранить партнерство и дружбу. В то же время он подчеркнул, что у них общий враг — Россия.

Немецкий министр Вадефуль в ответ заверил в поддержке Украины и готовности совместно преодолевать все вызовы. Он подчеркнул, что Германия осознает важность защиты суверенитета не только Украины, но всей Европы.

Вадефуль также отметил, что Украина права, отмечая необходимость усиления давления на Россию для достижения перемирия и мирных переговоров. Он поблагодарил за готовность Украины к таким шагам и заявил об активных действиях по подготовке 18-го пакета санкций.

Как уже писали "Комментарии", Польша отказывается от использования российских энергоносителей, особенно в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия. Такое заявление сделал премьер-министр Дональд Туск, комментируя решение польской нефтеперерабатывающей компании Orlen прекратить с 30 июня импорт российской нефти для своего завода в Чехии, сообщает Укринформ.