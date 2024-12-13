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Зеленский едет в Брюссель: стоит ли надеяться на конкретные решения

Какие вопросы планируют обсудить западные лидеры с Зеленским

сегодня, 18:40
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Кречмаровская Наталия

На следующей неделе в Брюсселе запланирована встреча европейских лидеров. Ожидается присутствие и президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает издание Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планом, встреча состоится в среду.

Зеленский едет в Брюссель: стоит ли надеяться на конкретные решения

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

"Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку его страны в войне с Россией", — отмечается в сообщении.

Вероятно, обсуждение будет касаться планирования шагов, в ситуациях, когда возможно США, крупнейший источник поддержки Украины, изменят свой подход к конфликту, когда Дональд Трамп вернется в Белый дом в январе.

"Это не будет встреча, которая будет иметь конкретные решения, а будет более политической для обсуждения ближайших недель и месяцев", — сказал источник, знакомый с ходом встречи, пишет издание.

Также отмечается, что Зеленский и некоторые его европейские союзники призвали к развертыванию европейских войск в Украине, чтобы действовать как сдерживающий фактор для дальнейших военных действий России после любого прекращения огня.

"Встреча, организованная генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, состоится в день, когда лидеры уже должны встретиться на саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе, и будет включать совместную встречу и несколько двусторонних встреч с Зеленским", — сообщает подробности Reuters.

Напомним, что Россия потеряла в Покровском направлении большое количество живой силы и техники. Как рассказал портал "Комментарии", РФ начала наступление на этом направлении с октября 2023 года.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-zelenskiy-meet-european-leaders-brussels-wednesday-2024-12-13/
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