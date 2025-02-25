Зеленский едет к Трампу подписывать "минеральное соглашение": что известно о визите

После согласования соглашения о добыче полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами президент Владимир Зеленский отправится в Вашингтон, где вместе с американским лидером Дональдом Трампом подпишет соответствующий документ.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников, чьи имена не разглашаются.

По словам источников издания, соглашение было утверждено министрами юстиции, экономики и иностранных дел. Они также отметили, что визит Зеленского в Белый дом, во время которого состоится церемония подписания соглашения с Трампом, может произойти уже в ближайшие недели.

"Это будет возможность для президента обсудить общую картину. А затем после этого мы сможем думать о следующих шагах", — отметил один из чиновников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина согласилась на соглашение с США о добыче полезных ископаемых. Украина согласилась на соглашение с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых после того, как Вашингтон отказался от самых жестких условий. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, американская сторона отказалась от своих строжайших требований, в том числе от права на $500 млрд потенциального дохода, который мог бы быть получен от добычи ископаемых. После этого Киев выразил готовность подписать документ. Украинские чиновники отмечают, что новые условия соглашения значительно выгоднее. Они рассматривают эту договоренность как один из шагов по укреплению отношений с США, что крайне важно для Украины после трех лет войны.

Согласно финальной версии соглашения, датированной 24 февраля, имеющимся в распоряжении FT, предусмотрено создание специального инвестиционного фонда. В него Украина будет перечислять 50% поступлений от будущей монетизации государственных полезных ископаемых, включая нефть, газ и сопутствующую логистическую инфраструктуру. Полученные средства фонд будет инвестировать в разные проекты внутри страны.

