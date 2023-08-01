Уже не та фигура: Зеленский рассказал, сколько еще проживет Путин

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не проживет еще 10 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram–канал президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и русский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью бразильскому изданию Globo. Во время разговора журналист спросил, похожа ли война в Украине на военные действия в Сирии, где также участвует Россия. Может случиться с Украиной то, что произошло в Сирии.
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Зеленский объясняет, что война в Сирии это другая война, чем в Украине, ведь вся российская армия воюет с Украиной. Президент заявил, что мир не так сильно объединился над трагическими событиями в Сирии, как в войне в Украине. Зеленский называет это ошибкой, когда мир считает, что "война где-то далеко".
Президент Украины заявил, что желания руководства Кремля остаются те же – оккупировать всю Украину, однако они уже все осознают, что они не способны это сделать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о Владимире Зеленском, который рассказал, что Путин собирался убить его и его семью в начале полномасштабного вторжения.
Также "Комментарии" писали, что экс-агент MI6 дал прогноз, когда будут изменения в руководстве России и указал на время окончания правления Владимира Путина.
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