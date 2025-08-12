Зеленский четко предупредил Трампа и Путина: что сказал

Рубрики
Ткачова Марія
Президент Владимир Зеленский в прямом эфире телеканала "Мы-Украина" прокомментировал анонсированную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Он подчеркнул, что обсуждение Украины без участия Киева невозможно, и выразил уверенность, что президент США это понимает.
Новые заявления Владимира Зеленского
По словам главы государства, переговоры между лидерами США и России могут иметь значение для их двусторонних отношений, однако какие-либо решения, касающиеся Украины, не могут приниматься без ее представителей. Зеленский подчеркнул, что позиция Киева в этом вопросе четкая и неизменная.
Кроме того, он сообщил о планах проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров, в которой примет участие Украина. Дата проведения этого мероприятия пока еще не определена.
Это заявление прозвучало на фоне роста международного внимания к предстоящему саммиту Трампа и Путина, который вызывает дискуссии и опасения среди союзников Украины.