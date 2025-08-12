Зеленский четко предупредил Трампа и Путина: что сказал

Президент Владимир Зеленский в прямом эфире телеканала "Мы-Украина" прокомментировал анонсированную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Он подчеркнул, что обсуждение Украины без участия Киева невозможно, и выразил уверенность, что президент США это понимает.

Новые заявления Владимира Зеленского

По словам главы государства, переговоры между лидерами США и России могут иметь значение для их двусторонних отношений, однако какие-либо решения, касающиеся Украины, не могут приниматься без ее представителей. Зеленский подчеркнул, что позиция Киева в этом вопросе четкая и неизменная.

Кроме того, он сообщил о планах проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров, в которой примет участие Украина. Дата проведения этого мероприятия пока еще не определена.

Это заявление прозвучало на фоне роста международного внимания к предстоящему саммиту Трампа и Путина, который вызывает дискуссии и опасения среди союзников Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Владимир Зеленский дал поручение правительству пересмотреть правила выезда за границу для молодых украинцев, чтобы сделать их более гибкими.

Глава государства предложил повысить возраст, до которого действуют ограничения на пересечение государственной границы, с нынешних 18 до 22 лет. По его словам, это позволит молодежи более свободно путешествовать и не сталкиваться с дополнительными бюрократическими преградами при выезде за пределы страны.





Речь идет о том, что в действующем законодательстве для отдельных категорий лиц, в частности, студентов и абитуриентов установлены возрастные ограничения для пересечения границы. Предлагаемые изменения должны упростить процедуры и расширить возможности для украинской молодежи, которая учатся или участвует в международных программах.

