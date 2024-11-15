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Зеленский был против звонка Шольца Путину: о чем предупредил канцлера

Шольц предупредил Зеленского о том, что он будет звонить Путину

сегодня, 17:42
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Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский выразил несогласие с планами канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в офисе президента.

Зеленский был против звонка Шольца Путину: о чем предупредил канцлера

Владимир Зеленский

По информации источника, Шольц заранее предупредил Зеленского о своем намерении позвонить по телефону российскому президенту. В ответ украинский лидер выразил обеспокоенность, отметив, что такой шаг может ослабить изоляцию Путина.

По словам источника, Зеленский сказал немецкому канцлеру, что его звонок "поможет российскому президенту, уменьшив его изоляцию, и в конечном счете продолжит войну в Украине".

Последний разговор между Зеленским и Шольцом состоялся в среду, 13 ноября, сообщает издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Общение длилось около часа и в значительной степени было посвящено ситуации в Украине.

Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт сообщил, что во время разговора Олаф Шольц решительно осудил российскую агрессию против Украины. Канцлер призвал Путина немедленно прекратить войну и вывести войска.

Шольц также подчеркнул важность готовности России к переговорам с Украиной, направленным на достижение справедливого и продолжительного мира. Федеральный канцлер также подчеркнул, что Германия и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе с агрессией так долго, как это потребуется. Этот звонок еще раз демонстрирует позицию Германии, которая остается непоколебимой в поддержке Украины на фоне российской агрессии.




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Источник: https://news.sky.com/
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