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Зеленский будет совершать провокации: что известно о "намерениях" президента

Зеленский против установления мира: такие заявления распространяют российские пропагандисты

сегодня, 16:30
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Кречмаровская Наталия

После инаугурации нового президента США Дональда Трампа мировые лидеры заговорили о завершении войны в Украине и достижении мира. Однако власти Украины настаивают на установлении справедливого мира и гарантиях, которые не позволят России совершить повторную агрессию.

Зеленский будет совершать провокации: что известно о "намерениях" президента

Фото портал "Комментарии"

Российские и белорусские пропагандисты пытаются разогнать очередной фейк. Сообщают, что "Зеленский не заинтересован в мире и будет совершать провокации".

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что на самом деле заявления Дианы Панченко направлены на продвижение российских нарративов о "недоговороспособности" и нежелании руководства Украины "завершать войну", которую развязал Кремль.

“Отметим, в 2022 году Панченко бежала в РФ, периодически посещая временно оккупированные территории Украины и Минск для создания пропагандистского контента. В 2023 году СБУ заочно объявила ей подозрения в государственной измене и оправдании российской агрессии, а СНБО применил санкции против Панченко”, — пояснили в Центре.

Напомним, что после инаугурации новый президент США Дональд Трамп шокировал мир некоторыми решениями. Прекращение оказания помощи на 90 дней, как писал портал "Комментарии", взволновало украинцев.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, чем грозит прекращение США предоставления Украине военной помощи. По его словам, это плохой сценарий, ведь европейские страны не смогут полностью заменить американскую поддержку.

Акцентировал внимание Гончаренко еще на одной составляющей американской помощи, прекращение которой значительно усугубит ситуацию на поле боя.




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Источник: https://t.me/spravdi/44504
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